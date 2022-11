TSMC confirme les plans d’une deuxième usine en Arizona pour fabriquer des puces 3 nm

Mise à jour : TSMC a maintenant confirmé le rapport précédent ; Reuters rapporte une déclaration du fondateur de la société, ajoutée au bas de l’article.

Il semble de plus en plus probable que certaines futures puces Apple seront fabriquées aux États-Unis, à la suite d’un nouveau rapport sur le fabricant de puces TSMC des séries A et M.

Le rapport indique que TSMC envisage de construire une deuxième usine en Arizona, et que celle-ci utilisera la technologie la plus avancée de l’entreprise…

Arrière plan

La Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a annoncé en 2020 qu’elle construirait une usine de fabrication de puces de 12 milliards de dollars en Arizona. La construction de la principale installation de puces a été achevée en août, la production devant commencer en 2024.

Jusqu’à présent, il n’était pas clair si l’usine fabriquerait des puces Apple. Apple a aidé à faire pression pour obtenir des subventions pour l’usine, suggérant que c’était bien le plan, tandis que les déclarations limitées de TSMC indiquaient que la fab serait pour les puces de 5 nm. Cela le mettrait hors de course pour les futures puces Apple, car la société devrait passer à un processus de 3 nm un an avant que l’usine ne devienne opérationnelle.

Des rapports ultérieurs ont suggéré que la première usine serait mise à niveau à 4 nm, mais cela la rendrait toujours incapable de fabriquer les puces Apple attendues en 2023 et au-delà.

Chips de pomme susceptibles d’être fabriquées à la deuxième usine

Un rapport de l’année dernière suggérait que TSMC prévoyait en fait de construire plusieurs usines en Arizona, et pas une seule, et un nouveau rapport indique aujourd’hui qu’une deuxième sera annoncée dans les mois à venir.

La WSJ rapports:

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, prépare un autre investissement de plusieurs milliards de dollars dans une usine en Arizona, ont déclaré des personnes proches des plans. TSMC prévoit dans les mois à venir d’annoncer la construction d’une usine de semi-conducteurs de pointe au nord de Phoenix.

TSMC n’a pas directement confirmé le rapport, mais a déclaré que la construction était en cours sur un bâtiment qui servirait « potentiellement » de deuxième fab.

Le rapport indique spécifiquement que la nouvelle usine utiliserait la dernière technologie 3 nm.

La nouvelle installation de TSMC fabriquerait des transistors dits de 3 nanomètres, parmi les plus petits et les plus rapides comme l’éclair actuellement possibles, ont déclaré les gens.

Les longs délais de livraison des nouvelles usines signifient qu’Apple et TSMC pourraient bien être passés à des processus de 2 nm au moment de l’ouverture de l’usine, mais le fait qu’elle se prépare pour la technologie actuelle la plus avancée suggère que le plan est d’avoir l’Arizona garder à jour avec le dernier développement de puce.

Compte tenu de l’avenir politique incertain de Taïwan et des points de relations publiques qu’Apple gagnerait pour la production de puces américaines, l’idée que les futures puces Apple soient fabriquées en Arizona semble plus probable qu’improbable.

Des puces Apple 3 nm attendues pour l’année prochaine

TSMC a commencé la production pilote de puces 3 nm fin 2021 et devrait entrer en production en volume au cours de ce trimestre.

Un rapport d’août indiquait que, sans surprise, Apple serait le premier client TSMC pour les puces 3 nm.

Le rapport suggère que la puce M2 Pro d’Apple sera le premier produit à intégrer cette technologie 3 nm et sera disponible au second semestre de cette année. Après avoir introduit la puce M2 avec le MacBook Pro 13 pouces et le MacBook Air repensé au début de cette année, la société devrait dévoiler de nouvelles variantes de ce processeur avec de nouvelles variantes M2 Pro, M2 Max et même M2 Extreme.

La puce M2 devrait être la première à être mise à niveau vers 3 nm, sous la forme de variantes M2 Pro et M2 Max pour les prochains modèles de MacBook Pro. Un tout nouveau Mac Pro devrait recevoir une puce M2 Extreme, avec un processeur à 48 cœurs et un GPU à 160 cœurs.

Il est prévu que l’iPhone suive, avec le processus 3 nm utilisé pour la puce A17 de l’iPhone 15.

Reuter rapporte que la société a maintenant confirmé les plans, mais dit que ceux-ci ne sont pas encore finalisés.

Le fabricant de puces taïwanais TSMC prévoit de produire des puces avec une technologie avancée de 3 nanomètres dans sa nouvelle usine de l’État américain de l’Arizona, mais les plans ne sont pas encore complètement finalisés, a déclaré lundi le fondateur de la société, Morris Chang.

« Trois nanomètres, TSMC a actuellement un plan, mais il n’a pas été complètement finalisé », a déclaré Chang […] « Il a presque été finalisé – dans le même site de l’Arizona, phase deux. Cinq nanomètres est la phase un, 3 nanomètres est la phase deux.

Comme indiqué ci-dessus, cela n’indique pas nécessairement que la société fabriquera des puces des séries A et M aux États-Unis, car ses usines en Arizona seraient toujours à la traîne par rapport à celles de son pays d’origine, Taïwan. Un rapport récent a suggéré que moins de puces de pointe pour les appareils Apple pourraient être fabriquées dans ces usines, mais que ce serait principalement à des fins de relations publiques.

