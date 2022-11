Marvel’s Spider-Man Miles Morales face à face dans ses versions les plus puissantes : PC vs PS5

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, l’aventure dérivée de Marvel’s Spider-Man sur PlayStation (et plus tard également sur PC), vient d’arriver sur des appareils compatibles via un port direct sur PS5, une aventure qui a déjà laissé sa marque sur le niveau technique avec sa version pour la console Sony actuelle et qui compte désormais aller encore un peu plus loin avec son lancement sur Steam et l’Epic Games Store, à condition d’avoir du matériel à la hauteur. C’est le cas du youtubeur spécialiste El Analista De Bits, qui a partagé une comparaison entre les deux versions des nouveaux jeux Insomniac avec Nixxes Software et a fourni des données plus qu’intéressantes.

Voici comment Miles Morales fonctionne au maximum sur PC

Selon l’analyste, la différence la plus significative entre les deux versions est que la version PC dispose d’un ray tracing dans les réflexions et les ombres, tandis que la version PS5 ne propose que le ray tracing dans les réflexions. En revanche, il souligne que la version PS5 présente des chargements « considérablement » plus rapides, une distance de tirage plus importante (même en mode Performance) et un peu plus de végétation, même s’il précise que ces petites différences pourront sûrement être corrigées dans les futurs patchs. et mises à jour pour PC.

Pour la comparaison, un PC avec un processeur Intel Core i9 12900K et 32 ​​Go de mémoire RAM DDR5 a été utilisé ; d’autre part, deux cartes graphiques différentes ont été utilisées avec le RTX 3080 et le plus récent (et puissant) RTX 4080. «Le niveau général et les performances de Miles Morales sur PC sont acceptables, mais je pense qu’il a besoin de plus de correctifs pour être parfait », conclut l’analyste.

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales est désormais disponible sur PC ; Ne manquez pas notre analyse originale de la version PlayStation 5 qui est arrivée juste à temps pour le lancement de la console Sony actuelle, un titre avec lequel nous ne pouvons obtenir la remasterisation de Marvel’s Spider-Man pour PS5 que via l’édition Ultimate.

Source | ElAnalistaDeBits