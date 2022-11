Le Samsung Galaxy S20 FE commence à recevoir la mise à jour Android 13 (One UI 5)

Samsung est imparable et tout le monde est impressionné par le travail que fait Samsung. Après avoir déployé Android 13 stable sur un tas de téléphones Galaxy la semaine dernière, Samsung a commencé la semaine avec la mise à jour One UI 5 pour le Galaxy S20 FE. Oui, le Galaxy S20 Fan Edition a commencé à recevoir la mise à jour stable d’Android 13 avant le Galaxy S21 FE. Voici tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour.

Cela n’est pas surprenant car Samsung a déjà déployé la mise à jour pour les téléphones de milieu de gamme comme le Galaxy A52, le Galaxy M32 5G, le Galaxy M52 5G, le Galaxy Xcover 6 Pro et le Galaxy A73. Plus tôt ce mois-ci, Samsung a également partagé la feuille de route officielle One UI 5 pour différentes régions. Et selon diverses feuilles de route, le Galaxy S20 FE devait recevoir la mise à jour en novembre, du moins pour certaines régions. Comme prévu, Samsung déploie maintenant la mise à jour stable One UI 5 basée sur Android 13 pour le Galaxy S20 FE.

La mise à jour Samsung Galaxy S20 FE Android 13 est en cours de déploiement en Russie. Et bientôt la mise à jour sera disponible dans d’autres régions. Mais cela peut prendre plus d’un mois pour que la mise à jour soit disponible pour tous. La mise à jour est disponible avec le numéro de build G780FXXUAEVK3. Il s’agit de la deuxième mise à jour majeure pour le Galaxy S20 FE et pèse plus que les autres mises à jour mensuelles. Assurez-vous donc d’utiliser le WiFi pour télécharger la mise à jour.

En parlant de nouvelles fonctionnalités et de modifications, la mise à jour apporte de nombreux changements, notamment des modifications de l’interface utilisateur. Certaines des principales fonctionnalités sont des animations améliorées, de nouveaux et grands widgets, plus de palette de couleurs pour le matériel que vous, un presse-papiers amélioré, par langue d’application, une confidentialité et une sécurité améliorées, et un tas d’autres changements. Les modifications seront les mêmes que la mise à jour pour les autres appareils Galaxy, vous pouvez donc consulter le journal des modifications commun ici. La mise à jour améliore également la mise à jour de sécurité Android jusqu’en novembre 2022.

Si vous êtes un utilisateur du Galaxy S20 FE en Russie, vous pouvez vous attendre à la mise à jour OTA bientôt. Il sera bientôt disponible dans d’autres régions également. Étant donné que la disponibilité pour chaque région ne prend pas de temps, vous pouvez vérifier la mise à jour manuellement à des intervalles de Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Une fois la mise à jour disponible, téléchargez la mise à jour via WiFi et installez-la.

Avant de mettre à jour votre téléphone vers la mise à jour Android 13, n’oubliez pas de sauvegarder les données importantes et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

