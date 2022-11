Brendan Fraser défend le CGI controversé de The Rock dans The Mummy 2 : « A sa manière c’est parfait »

La suite de La Momie en 2001, Le Returnal de la Momie de Stephen Sommers avec Brendan Fraser comme personnage principal, nous a fait découvrir un personnage, le Roi Scorpion, qui a marqué les débuts au cinéma de Dwayne Johnson alias The Rock, le célèbre acteur qui pendant des années a balayé le box-office avec ses différents blockbusters et qui a récemment sorti Black Adam pour DC. Bien que loin d’être un début agréable, le film nous présentait une version CGI de l’acteur qui était loin de la qualité que l’on pouvait attendre d’un film d’aventure au budget considérable pour l’époque, compte tenu du succès du premier volet deux ans plus tard. il y a. avant. Et c’est que comme beaucoup s’en souviendront, les effets numériques du Roi Scorpion semblaient exagérément faux, bien en dessous du reste du film. Maintenant, Brendan Fraser lui-même a expliqué ce qui s’est réellement passé, assurant que le CGI n’était pas si mauvais et qu' »il était parfait à sa manière ».

Brendan Fraser se fait mouiller par les effets numériques de The Mummy 2

C’est ainsi que Brendan Fraser lui-même l’a expliqué au magazine GQ, où il a rappelé ce qui s’est passé dans tout ce numéro CGI du Roi Scorpion qui au fil des ans est devenu un mème : « Je n’ai rencontré Dwayne qu’après la première parce qu’il était un morceau de ruban adhésif sur un bâton auquel nous parlions. Bien sûr, ils ont ensuite mis CGI dessus. Je sais, je sais. Etre gentil! J’ai vu les gars qui ont fait le Scorpion King CGI lors de la première et ils ont dit: ‘Hé, comment vas-tu? Nous avons fait le CGI du Roi Scorpion. et, nous avions besoin de plus de temps. C’était une chose de dernière minute », dit Fraser.

À propos de la qualité du CGI, Fraser note: «Une partie du charme vu maintenant est… Il pourrait être remasterisé je suppose, mais ce ne serait pas aussi amusant si vous ne voyiez pas ce personnage de jeu vidéo idiot joué par Dwayne. A sa manière c’est parfait comment ça marche », conclut l’acteur. Malgré tout, Dwayne Johnson a pris le rôle principal dans le spin-off The Scorpion King, désormais oui, en chair et en os. Film, cependant, qui ne s’est pas démarqué excessivement et qui a été largement oublié dans la filmographie ultérieure réussie de l’acteur.

Source | GQ