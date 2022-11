Samsung lance Android 13 stable pour Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 (One UI 5)

Samsung travaille dur pour publier rapidement la mise à jour stable One UI 5 basée sur Android 13 pour ses appareils. Déjà un tas de téléphones Galaxy ont reçu la mise à jour Android 13 et ce n’est que le début. Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 reçoivent également la mise à jour stable d’Android 13 après de longs tests bêta. Découvrons-en plus sur la nouvelle mise à jour.

Plus tôt ce mois-ci, Samsung a partagé la feuille de route officielle One UI 5 pour différentes régions. La mise à jour pour le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 est prévue pour ce mois-ci. Et selon la feuille de route, l’écurie Android 13 se déploie enfin sur la troisième génération de pliable. Il y a quelques jours, la mise à jour a également été publiée pour les pliables de quatrième génération.

La mise à jour stable d’Android 13 pour Galaxy Z Flip 3 est en cours de déploiement avec le numéro de build F711BXXU3DVK3 en Inde. Et la dernière mise à jour pour Galaxy Z Fold 3 est maintenant en ligne avec le numéro de build F926BXXU2DVK3 pour les bêta-testeurs. Comme d’habitude, la mise à jour sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs et toutes les régions. Il s’agit de la mise à jour majeure et pèse plus de 2 Go, alors assurez-vous de télécharger la mise à jour en utilisant le WiFi.

Ce sera la deuxième mise à jour majeure pour les deux pliables, car la dernière mise à jour majeure était Android 12 basée sur One UI 4. Parler de nouvelles fonctionnalités et de modifications, la mise à jour apporte un tas de changements, tout comme la mise à jour Android 13 pour d’autres appareils. La mise à jour comprend des fonctionnalités telles que des animations plus rapides, de nouveaux et grands widgets, de nouvelles palettes de couleurs, une nouvelle personnalisation de l’écran de verrouillage, de nouveaux fonds d’écran, l’empilement de widgets, davantage de routines Bixby, un multitâche amélioré, etc.

Étant donné que la mise à jour contient un journal des modifications similaire à la mise à jour Galaxy S22, vous pouvez vérifier plus de fonctionnalités One UI 5 ici.

Si vous êtes un utilisateur de Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 en Inde, vous recevrez bientôt la mise à jour OTA. Certains d’entre vous ont peut-être déjà reçu la mise à jour. Les utilisateurs d’autres régions n’ont pas à attendre beaucoup car il peut sortir à tout moment. Si vous ne recevez pas de notifications de mise à jour à temps, vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour en accédant à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Avant de mettre à jour votre Samsung Galaxy vers One UI 5 basé sur Android 13, assurez-vous de sauvegarder les données importantes et de charger votre appareil à au moins 50 %.

