Le dernier épisode de The Walking Dead se concentrera sur les personnages clés du spin-off

The Walking Dead affronte son ultime épisode ce 20 novembre 2022 après 11 saisons, une série qui a marqué une époque à la télévision et qui, malgré ses baisses d’audience et ses hauts et ses bas dans son intrigue, a tenu des millions de téléspectateurs en haleine. partout dans le monde depuis ce premier chapitre mémorable dans lequel Rick s’est réveillé à l’hôpital avec l’apocalypse déjà en cours. Aunque la actual showrunner de la serie, Angela Kang, ya ha avisado que “no todo el mundo quedará satisfecho con el final” por la falta de tiempo para cerrar arcos de personajes, centrándose principalmente en aquellos que protagonizarán próximos spin-off a partir del l’année prochaine.

The Walking Dead : un dernier épisode de 60 minutes

Cela a été déclaré par la showrunner elle-même dans une récente interview avec Entertainment Weekly, où elle a révélé que la fin de The Walking Dead se concentrera uniquement sur des personnages spécifiques. Tout cela en raison des nombreux arcs ouverts et d’une durée de l’épisode de 60 minutes, étant même le chapitre le plus long de la série : « Ce que je dirai, c’est que c’est l’approche que nous adoptons. Et il est possible que tout le monde ne soit pas satisfait de cela », reconnaît Kang. « Lorsque vous avez autant de personnages, vous ne pouvez pas donner à chacun un poids égal dans quelque chose qui représente en gros 60 minutes de temps d’écran. »

« Nous voulons un indice de ce qui est arrivé à tout le monde, mais nous avons vraiment utilisé tout ce bloc d’épisodes de The Walking Dead pour braquer les projecteurs sur différentes personnes à différents moments », poursuit Kang. A tel point que le début des épisodes de cette dernière fournée d’épisodes de la saison 11 commence par des images du passé de plusieurs des protagonistes avec les paroles de Judith, la fille de Rick et Michonne.

« Nous espérons que chacun aura un moment pour briller et montrer qui il est devenu. Mais ils ont encore ce dernier combat à partager. La fin est définitivement axée sur quelques histoires particulières. Il ne va pas falloir que chaque personne ait le même temps d’écran car, comme je l’ai dit, cela rend la gestion impossible », conclut le showrunner.

The Walking Dead s’achève ce dimanche 20 novembre 2022 avec son ultime épisode. Dès l’année prochaine, de nouveaux spin-offs verront le jour, comme ceux de Daryl Nixon, Maggie et Negan ou l’épilogue de Rick et Michonne.

Source | Divertissement hebdomadaire