La démo des clés de passe 1Password montre l’avenir sans mot de passe auquel vous pouvez vous attendre l’année prochaine

La fonctionnalité de clés de passe 1Password sera lancée l’année prochaine, mais pour aider les gens à comprendre les avantages et à se préparer à un monde sans mots de passe, la société a mis en place une démo interactive.

Bien que la société utilisée pour la démo soit fictive, vous allez créer un véritable mot de passe qui sera enregistré sur votre compte 1Password…

Qu’est-ce qu’un passe-partout ?

Actuellement, pour se connecter à un site Web ou à une application, nous entrons généralement un nom d’utilisateur et un mot de passe. Nous soutenons depuis des années que les mots de passe sont une approche assez horrible de la sécurité – et le deviennent encore plus avec chaque service supplémentaire que nous utilisons. Les questions de sécurité en tant que forme brute d’authentification à deux facteurs sont un gâchis encore plus grand.

Les clés d’accès permettent à notre appareil de nous authentifier. La logique est la suivante (en utilisant un iPhone avec Face ID comme exemple):

Un site Web ou une application vous demande de vous identifier et de prouver votre identité.

Votre iPhone reçoit cette demande et active Face ID.

Si votre visage correspond, votre iPhone indique au site Web qui vous êtes,

et qu’il a confirmé votre identité.

À aucun moment un mot de passe n’est impliqué : l’authentification est effectuée sur votre appareil, pas sur le serveur du site Web. Le serveur Web fait confiance à votre iPhone pour vous authentifier exactement de la même manière que les terminaux de paiement font confiance à votre téléphone pour les transactions Apple Pay.

La norme pour les clés d’accès a été développée par un organisme industriel connu sous le nom de FIDO Alliance, mais chaque entreprise qui soutient la norme est libre d’utiliser sa propre étiquette. Apple marque cette fonctionnalité Passkeys dans iCloud Keychain, et 1Password appelle son implémentation Universal Sign On.

Démo des mots de passe 1Password

1Password promet la prise en charge des clés de sécurité au début de 2023 et, en attendant, fournit un aperçu de son fonctionnement, via une démo interactive. Notez que la démo ne fonctionne actuellement que dans Chrome, mais la société indique que la prise en charge de Safari et Firefox sera bientôt disponible.

La mise en œuvre de la prise en charge des clés de passe par vos sites Web et services préférés peut prendre du temps, mais nous souhaitons que vous en ayez un aperçu maintenant. Nous déploierons cette fonctionnalité pour tous les clients 1Password au début de 2023, mais en attendant, nous sommes ravis de dévoiler une démo interactive en direct et une présentation des mots de passe dans 1Password ! Pour aider à montrer comment les clés d’accès peuvent transformer votre expérience de connexion, le site de démonstration comprend également une vidéo explicative avec tout ce que vous devez savoir. Nous vous expliquons ce que sont les mots de passe, pourquoi il est si important que la technologie sans mot de passe reste ouverte et interopérable, et exactement à quoi ressemblera l’utilisation des mots de passe dans 1Password.

N’utilisant généralement pas Chrome pour 1Password et n’ayant pas installé l’extension de navigateur, l’accès à la démo était un processus légèrement fastidieux, mais cela a ensuite fonctionné et a ajouté le mot de passe à mon coffre-fort.

Si vous ne voulez pas vous donner trop de mal, il y a aussi une démo vidéo. La vidéo fournit en fait une meilleure démo de toute façon, car elle montre l’ensemble du processus de connexion. Lorsque vous vous connectez à un site Web, une notification est envoyée à votre iPhone. Vous appuyez dessus, vous êtes vérifié avec Face ID, puis appuyez sur un bouton pour approuver la connexion.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :