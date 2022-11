Vous pouvez désormais vous inscrire au lancement de Call of Duty: Warzone Mobile sur iOS et Android

Call of Duty: Warzone Mobile promet d’apporter l’expérience Battle Royale de la franchise de bureau aux appareils mobiles. Il le fait avec une rénovation technologique qui poursuivra le crossover battle pass et le système de progression avec les expériences actuelles, telles que Warzone 2.0 et Modern Warfare 2. Malgré le fait que son lancement est prévu pour un certain temps en 2023, son enregistrement précédent est déjà disponible.

Call of Duty: Warzone Mobile, liens et récompenses

L’inscription à son lancement vous permettra de débloquer quelques bonus pour le « day one ». Vous pourrez obtenir le plan d’arme « Diablo » pour le fusil d’assaut M4, un autre pour le pistolet X12 appelé « Prince of Hell » et le skin « Doomed » pour l’opérateur fantôme. S’il atteint 25 millions de disques, ils promettent de distribuer « une récompense mystère ».

Ensuite, nous vous laissons les liens en fonction de la plateforme sur laquelle vous vous trouvez.

L’un des plus grands points à retenir de Call of Duty: Warzone Mobile est qu’il marquera le retour de Verdansk, la carte qui accompagnait la sortie de l’original en mars 2022. La carte est très appréciée de la communauté, elle ne passera donc pas inaperçue parmi les fans de la série.

Contrairement à Call of Duty: Mobile, Warzone Mobile est basé sur la « technologie Call of Duty 2.0 », qui permet l’ensemble du système de contenu croisé dont nous avons parlé précédemment. Les informations sont stockées dans votre compte Activision, que vous pouvez utiliser sur d’autres plateformes sans restrictions. Jusqu’à 120 joueurs peuvent être trouvés dans les jeux Battle Royale. Vous pouvez lire plus de détails en profondeur en cliquant sur ce lien.

Source: CharlieIntel