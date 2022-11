La bactérie de la lèpre pourrait nous aider à percer le plus grand secret du foie

La découverte d’une équipe de chercheurs de l’Université d’Edimbourg qui a observé la capacité du pathogène à favoriser la régénération des organes du foie dans des modèles animaux.

Mycobacterium leprae, la bactérie responsable de la lèpre chez l’homme / Wikipédia

La lèpre (ou maladie de Hansen) est l’une des infections les plus anciennes et les plus persistantes, mais la bactérie qui la cause, le Mycobactérie leprae, pourrait faciliter la découverte du plus grand secret du foie, à savoir son extraordinaire capacité à se régénérer. Certains des mécanismes qui régulent cette particularité restent en effet encore entourés de mystère, mais une étude récente menée par une équipe de chercheurs de l’Université d’Edimbourg a démontré la capacité de cet ancien pathogène à reprogrammer les cellules hépatiques et à augmenter la taille du foie. dans des modèles animaux, sans provoquer de cicatrices ni de tumeurs. Selon les experts, comprendre sa stratégie pourrait permettre d’identifier une voie capable d’activer le processus de réparation après une atteinte hépatique sévère.

En collaboration avec le département américain de la Santé et des Services sociaux à Baton Rouge, en Louisiane, l’équipe a infecté 57 tatous – un hôte naturel de la bactérie de la lèpre – avec le parasite, observant que les animaux développaient des foies plus gros, mais sains et indemnes, qui avaient le même structure fonctionnelle comme le foie des tatous non infectés, avec des vaisseaux sanguins, des voies biliaires et des lobules. Selon les chercheurs, la bactérie aurait « manipulé » la capacité de régénération intrinsèque du foie, probablement dans le but d’augmenter le nombre de cellules dans lesquelles se répliquer.

En plus de cette augmentation de taille, les chercheurs ont également découvert que le principal type de cellule du foie (hépatocytes) avait atteint un « état de rajeunissement », avec une expression génique similaire à celle observée chez les animaux plus jeunes, tandis que les gènes liés au vieillissement ont été régulés à la baisse ou désactivés.

A travers ces résultats, publiés dans la revue Cellule Rapports Médecine, l’équipe espère que la découverte a le potentiel de développer des stratégies qui favorisent la régénération et l’auto-réparation du foie après une lésion hépatique grave ou une excision chirurgicale. « En identifiant les voies hépatiques régénératives stimulées par la bactérie, nous pourrons peut-être traduire ces connaissances dans le développement de thérapies de médecine régénérative – a déclaré l’auteur principal de l’étude, le professeur Anura Rambukkana de l’Université d’Edimbourg -. Le plus critique sera de comprendre comment le mécanisme de régénération peut être traduit en modèles de mammifères plus grands et à plus longue durée de vie.”.