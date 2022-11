Liste des applications et des jeux prenant en charge DLSS 3

La technologie des jeux ne cesse de progresser, que ce soit la vitesse de traitement des cartes graphiques ou le côté logiciel des choses qui apporte une optimisation parfaite des jeux et des applications. Le DLSS 3 de Nvidia est enfin là aux côtés des GPU de la série RTX 4000. Avec DLSS 3, vous pouvez vous attendre à une augmentation du FPS de votre jeu d’environ 4X. Mais toutes les applications ne prennent pas en charge DLSS 3 et voici donc la liste des applications et des jeux avec prise en charge DLSS 3.

DLSS 3 utilise l’IA qui aide à améliorer les performances des applications et des jeux. Parfait pour les jeux et les applications à forte intensité graphique. Sans perdre plus de temps, voici une liste d’applications et de jeux qui utilisent le tout nouveau DLSS 3 de Nvidia.

Applications et jeux prenant en charge DLSS 3

Un conte de peste : Requiem

Coeur atomique

Mythe noir : Wukong

Mémoire lumineuse : infinie

Tchernobylite

Lame du conquérant

Cyberpunk 2077

Rallye du désert Dakar

Délivre-nous Mars

Détruisez tous les humains ! 2 – Reprouvé

Dying Light 2 Restez humain

FIST : Forgé dans la torche de l’ombre

F1 Ⓡ 22

22 Moteur de gelure

HITMAN 3

Héritage de Poudlard

ICARE

Jurassic World Évolution 2

Justice

Bouclemancien

Maraudeurs

Marvel’s Spider-Man remasterisé

Simulateur de vol Microsoft

Chasse aux fantômes de minuit

Mount & Blade II: Bannerlord

Naraka : Lamepointe

NVIDIA Omnivers

NVIDIA Racer RTX

PÉRIR

Portail avec RTX

Arracher

STALKER 2 : Cœur de Tchernobyl

Cingler

Épée et fée 7

SYNCHRONISE

Le Seigneur des Anneaux : Gollum

The Witcher 3: Chasse sauvage

TRÔNE ET LIBERTÉ

Tour de la Fantaisie

Unité

Moteur irréel 4 et 5

Warhammer 40,000: Darktide

Ce sont les applications et les jeux qui prennent actuellement en charge le DLSS 3 de Nvidia. Cette liste de jeux sera mise à jour au fur et à mesure qu’il y aura de nouveaux jeux et applications qui intègrent DLSS 3. Actuellement, la liste est petite, mais avec le temps, nous pouvons nous attendre à plus ajouts au fil des mois.

