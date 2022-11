Comment connecter votre routeur à une connexion fibre optique

Avec une Fritzbox 5590 Fiber ou une Fritzbox 5530 d’AVM, vous obtenez déjà un routeur avec un modem fibre optique intégré. Ils rendent superflu le modem, que Telekom, par exemple, a installé directement dans votre appartement. On peut aussi connecter un tel routeur directement sur la prise de raccordement de l’abonné fibre optique (appelée Gf-TA ou prise de terminaison), mais cela coûte cher.

Il existe donc un moyen simple et un moyen difficile pour vous d’obtenir un accès Internet rapide via la fibre optique. Nous allons vous montrer comment procéder dans les deux sens.

Variante simple : connecter le routeur au modem fibre optique

Pourquoi choisir un routeur comme le Fritzbox 5590 Fiber si vous ne souhaitez pas utiliser le modem intégré ? Être prêt pour l’avenir (et déménager dans l’appartement d’à côté et celui d’après) ou ne pas vouloir s’embêter jusqu’à plus tard – cela pourrait être deux arguments pour choisir la connexion rapide du routeur. Et avec la Fritzbox 5590 Fiber, vous êtes réellement préparé à toutes les éventualités.

Le port WAN/LAN bleu est situé à l’arrière de la plupart des routeurs. Le câble LAN du modem à fibre optique vient à cela. (Photo: Netcost)

Si vous souhaitez continuer à utiliser le modem fibre optique déjà installé dans votre appartement par votre opérateur, peu de choses sont nécessaires. La procédure s’applique essentiellement à la plupart des routeurs (même sans modem intégré) d’AVM ou d’autres fabricants (étapes 1 à 3) :

Prenez le câble LAN fourni avec le modem fibre optique et branchez-le sur le modem. Branchez l’autre extrémité dans le port bleu (WAN) à l’arrière du routeur. Connectez les deux appareils à l’alimentation si vous ne l’avez pas déjà fait. Scannez le code QR de la Fritzbox WiFi sur votre smartphone. Vous pouvez le trouver sous la Fritzbox. Alternative : utilisez les données d’accès à l’arrière du routeur pour vous connecter au PC de bureau ou à l’ordinateur portable (Wi-Fi) ou connectez-vous via le navigateur sur http://fritz.box (ou 192.168.178.1 ; connexion LAN existante requise ) dans l’administration du routeur.

Le modem à fibre optique, qui est généralement déjà installé et configuré par votre fournisseur, gère la connexion à Internet. Par conséquent, il n’est généralement pas nécessaire de configurer votre routeur ou de saisir des données d’accès Internet supplémentaires.

La connexion se fait rapidement, la Fritzbox se configure via une interface simple d’utilisation. (Capture d’écran)

Dans l’interface utilisateur de la Fritzbox (ou du routeur d’un autre fabricant), vous adaptez l’appareil à vos besoins, modifiez le nom WLAN, etc. Vous n’avez pas à effectuer de réglages qui affectent l’accès à Internet via la fibre optique.

Avantages et inconvénients de la variante simple

L’un des principaux avantages de la facilité d’installation et d’utilisation du modem de votre fournisseur est que vous pouvez utiliser presque n’importe quel routeur. Il n’est donc pas nécessaire que ce soit une Fritzbox haut de gamme comme la Fritzbox 5590 Fiber. Par contre il y a aussi quelques lignes de nuit…

avantages Désavantages Configuration rapide et sans tracas Modem fibre optique intégré non utilisé (avec Fritzbox 5590 Fibre ou 5530 Fibre) Convient également aux profanes Consommation d’énergie plus élevée grâce à deux appareils distincts Presque tous les routeurs (raisonnablement) actuels conviennent En cas de problème, toujours deux personnes de contact (fabricant du routeur et fournisseur)

Astuce : Si vous voulez faire des économies, utilisez le modem fibre optique de votre fournisseur et optez pour un routeur pas cher sans modem. Cependant, tenez compte de la consommation d’énergie plus élevée associée lors de l’utilisation de deux appareils. Les routeurs sont de véritables gourmands en énergie, comme vous pouvez le constater par vous-même dans notre calculateur. Les modems consomment une quantité similaire d’électricité. Donc, à long terme, cela peut devenir plus cher.

Variante complexe : utilisez le modem intégré de la Fritzbox 5590 Fiber

Certes, ce n’est pas un plaisir d’affronter les premiers obstacles que l’on doit franchir lors de la connexion d’un routeur avec un modem fibre optique intégré. Cela n’indique pas la configuration de la Fritzbox, qui est généralement simple pour le fabricant. Dans ce cas précis, j’ai utilisé la Fritzbox 5590 Fiber.

Vous en avez besoin avant de commencer

Au contraire, ladite liberté de routeur est associée à beaucoup d’efforts. Parce que vous devez contacter votre fournisseur d’accès Internet, qui vous fournira :

Données d’accès pour Internet (si elles ne sont pas déjà reçues lors de la commande de votre connexion Internet)

Identifiant d’installation ONT (selon le fournisseur)

Activation de votre routeur avec modem intégré

Vous devez fournir au fournisseur deux informations :

Home ID (Le numéro sur la boucle locale en fibre optique)

ID du modem (au bas de votre routeur)

Votre fournisseur peut utiliser l’identifiant du domicile et l’identifiant du modem pour affecter votre nouveau modem (dans le routeur) à votre connexion Internet. Vous ne pourrez plus utiliser l’ancien modem après ce changement ou seulement si vous recontactez votre fournisseur.

Sélectionnez le fournisseur de fibre optique et le module approprié

En Allemagne, certaines entreprises telles que la fibre optique allemande ou Telekom proposent des connexions en fibre optique. Ceux-ci reposent sur différentes technologies. Heureusement, la Fritzbox est préparée pour cela. La livraison comprend deux modules dits SFP. Vous devez choisir l’un des deux et le brancher à l’arrière du routeur. Vous utilisez le module GPON avec une connexion fibre optique passive, AON avec une connexion active.

Les deux modules pour les différentes connexions fibre optique sont inclus avec la Fritzbox 5590. (Photo: Netcost)

En plus des données d’accès, de l’ID d’installation ONT et de l’activation de votre routeur, vous recevrez également des informations sur le module SFP dont vous avez besoin via la hotline de service de votre fournisseur. Ces informations sont très personnelles. Vous devrez les demander par téléphone ou par écrit au service client.

fournisseurs Service d’assistance téléphonique Type de module SFP Fibre de verre allemande 02861 / 890600 AON ou GPON Deutsche Telekom 0800 / 2266100 GPON Nous mag 0385 / 7552755 TEMPS INFINI

Si vous avez un autre fournisseur, contactez également le service client. Aussi parce que les procédures des entreprises sont toujours légèrement différentes. La liberté de routeur mentionnée indique : vous avez parfaitement le droit de demander des données d’accès et de vous passer du modem de votre fournisseur. Dans mon cas, cela a plutôt bien fonctionné chez Telekom, même si plusieurs tentatives ont été nécessaires.

La connexion est établie. (Photo: Netcost)

Connectez le routeur et mettez-le en service

Si le module SFP se trouve dans le routeur et que la Fritzbox est enregistrée auprès de votre fournisseur, continuez :

Retirez les capuchons de protection du câble à fibre optique fourni. Utilisez ce câble pour connecter votre routeur à la prise de raccordement d’abonné (Gf-TA). Important : vous devrez peut-être supprimer le modem de votre fournisseur d’accès Internet afin d’accéder ou d’exposer le socket réel. Ne vous inquiétez pas – en général, il vous suffit de le faire glisser d’un support (Telekom) ou de desserrer soigneusement les vis sur le bord du boîtier. Dans la plupart des cas, cela va de soi et n’est pas difficile. Évitez la force brute et débranchez le câble LAN (connexion entre le modem et le routeur) au début. Branchez l’adaptateur secteur du routeur, il devrait s’allumer immédiatement. Le voyant Alimentation/Fibre clignote. Scannez le code QR de la Fritzbox WiFi sur votre smartphone. Vous pouvez le trouver sous la Fritzbox. Alternative : utilisez les données d’accès à l’arrière du routeur pour vous connecter au PC de bureau ou à l’ordinateur portable (Wi-Fi) ou connectez-vous via le navigateur sur http://fritz.box (ou 192.168.178.1 ; connexion LAN existante requise ) dans l’administration du routeur. La configuration de l’accès Internet démarre : Choisissez votre fournisseur. Entrez les données d’accès que vous avez reçues du fournisseur. Si disponible : saisissez votre ID d’installation ONT dans l’espace qui s’affiche. La Fritzbox vérifie si une connexion peut être établie. Une fois que tout est fait et que la connexion Internet est établie, vous pouvez continuer à configurer votre routeur et définir des numéros de téléphone ou adapter le WLAN à vos besoins.

Avantages et inconvénients de la variante complexe

L’un est vraiment un gros inconvénient : la configuration est beaucoup plus complexe et actuellement pas facile à résoudre. Cependant, vous ne pouvez pas blâmer AVM pour cela. Le fabricant explique également très bien ce que vous devez faire et décrit toutes sortes d’arrière-plans sur le site officiel.

D’autres avantages et inconvénients sont…

avantages Désavantages Économie d’électricité et d’argent, car un seul appareil pour toutes les fonctions (environ 50 kWh par an) Communication fastidieuse avec le fournisseur d’accès Internet Support à long terme directement du fabricant du routeur Si le modem est défectueux, tout le routeur doit être remplacé Contrôle total de vos appareils Trop compliqué pour les débutants Interaction harmonieuse entre le routeur et le modem – puisque les deux sont combinés dans un seul appareil

Continuer à utiliser l’ancien modem fibre optique

Un coup d’œil sur divers forums Internet le montre clairement : les utilisateurs expérimentent et échangent des idées sur les possibilités. Un besoin qui revient sans cesse : d’une part, vous souhaitez utiliser votre nouveau routeur avec un modem intégré, d’autre part, vous souhaitez que le modem fibre optique de votre fournisseur reste opérationnel – au cas où. Telekom and Co. hésite à autoriser cela. Du moins c’est techniquement possible.

Il y a en fait une astuce ici pour les Fritzbox 5590 et 5530. Remarque : Seuls les utilisateurs plus expérimentés devraient le faire :

Connectez-vous à l’administration du routeur Cliquez sur « Contenu » en bas à gauche, puis faites défiler vers le bas. Sélectionnez « Fritz!Box Support » ici. Sur la page d’assistance, faites défiler vers le bas jusqu’à « GPON PLOAM ». Tapez le numéro de série de votre ancien (!) modem fibre optique dans le champ. Vous pouvez généralement le trouver directement sur l’appareil. Cliquez sur Enregistrer.

Avec cette mesure, vous trompez votre fournisseur en lui faisant croire que vous utilisez toujours l’ancien modem, même si vous utilisez la nouvelle Fritzbox.

Ici, vous pouvez entrer le numéro de série de votre ancien modem. (Capture d’écran)

Important : Votre fournisseur d’accès Internet ne doit pas encore avoir supprimé les données de votre ancien modem. Vous pouvez également en discuter individuellement avec l’employé de la hotline:in.

Conclusion : encore place à l’amélioration

De très, très nombreux témoignages montrent que mettre en place un nouveau routeur avec un modem intégré peut être une terrible crampe. Un coup d’œil au Telekom-Hilft-Forum suffit pour cela. Il est crucial que vous parliez à votre fournisseur. Les employés compétents sont heureux de vous aider et sont assez flexibles.

Dans mon cas, l’ancien modem n’a pas été « supprimé » pour que je puisse continuer à l’utiliser. Mon interlocuteur m’a dit que ce n’était pas la procédure standard, car un seul appareil devait être affecté à une connexion – soit le modem du fournisseur, soit la nouvelle Fritzbox.

Le nouveau routeur fonctionne – à une vitesse optimale. (Capture d’écran)

Personnellement, j’espère que la configuration sera beaucoup plus simple à l’avenir. Car même si un routeur avec un modem fibre optique présente des avantages, la connexion n’est actuellement pas un plaisir. Mais une fois qu’il est opérationnel, tout se passe bien. La gêne, principalement due au support moins compétent des fournisseurs ou à de mauvais identifiants et identifiants, a ensuite rapidement disparu à nouveau.

Quelle est votre expérience avec la configuration d’un routeur avec un modem fibre optique intégré ? J’accepte les commentaires sous ces lignes.

L’AVM Fritzbox 5590 Fiber est également disponible chez Euronics.