Ils découvrent un raccourci important pour obtenir le M13B en quelques minutes dans CoD Warzone 2.0

Call of Duty : Warzone 2.0 et Modern Warfare 2 retrouvent dans le contenu de la saison 1 la première extension de leurs armes. Plus précisément, Infinity Ward choisit le fusil d’assaut M13B comme arme à débloquer dans DMZ, le nouveau mode bataille royale qui embrasse le concept Escape from Tarkov. Au début, la société a souligné que vous deviez relever le défi dans son intégralité, mais les joueurs ont déjà trouvé un raccourci important.

Comment utiliser le raccourci pour déverrouiller rapidement le fusil d’assaut M13B dans Warzone 2.0

En cliquant sur ce lien, nous vous expliquerons comment relever le défi du début à la fin, c’est-à-dire trouver et éliminer le chimiste dans un jeu DMZ et extraire son arme dans le cadre de votre inventaire. Maintenant, les joueurs ont découvert qu’il n’est pas nécessaire de mettre fin à la vie de ce boss mondial. Vous n’avez besoin que d’un ami qui l’a déjà pour pouvoir l’obtenir en quelques minutes.

Le processus est simple : votre ami doit placer un fusil d’assaut M13B dans l’espace sécurisé avant le début du jeu. Une fois que vous atterrissez dans le jeu, votre ami doit le déposer (ouverture de l’inventaire). Ramassez-le au sol et rendez-vous directement à l’un des points d’extraction disséminés sur la carte. Sortez du jeu en vie et dans le menu principal, vous verrez votre tout nouveau fusil d’assaut.

Ce modèle d’arme semblera familier à ceux qui jouent à Modern Warfare (2019) et au premier Warzone. Avec les fusils d’assaut M4 et Kilo 141, le trio faisait partie des armes les plus puissantes qui faisaient partie de l’arsenal de base des deux jeux. Sa performance dans la suite ne laisse personne indifférent. C’est une arme polyvalente, qui fonctionne bien à moyenne et longue distance. Avec les bons accessoires, c’est un vrai canon.

