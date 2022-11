Les écouteurs Sonos pourraient donner à Apple AirPods Max une course pour leur argent dans l’année à venir

Depuis qu’il a changé de direction il y a quelques années, Sonos a régulièrement élargi son portefeuille d’enceintes connectées pour inclure de nouvelles catégories comme l’audio portable. C’est une tendance que nous devrions nous attendre à voir se poursuivre l’année prochaine, selon la société. Cela pourrait signifier que Sonos sera bientôt en concurrence avec Apple et Beats dans le domaine des écouteurs.

Sonos a battu Apple et Amazon au poing pour clouer l’audio multi-pièces de plusieurs années. Cependant, les haut-parleurs intelligents HomePod, Echo et Google ont tous rattrapé leur retard, de sorte que Sonos s’est davantage penché sur les solutions de cinéma maison et les haut-parleurs Bluetooth.

L’idée des écouteurs de marque Sonos flotte comme la prochaine nouvelle catégorie depuis quelques années. Bloomberg signalé en 2019 que Sonos avait des écouteurs sur son radar :

Le fabricant de haut-parleurs Sonos prévoit de s’étendre au-delà de la maison avec des écouteurs haut de gamme, selon des personnes familières avec les plans. Les écouteurs supra-auriculaires sans fil en sont encore aux premiers stades de développement et pourraient être lancés d’ici l’année prochaine, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées en discutant de plans privés. Les paires haut de gamme coûtent souvent 300 $ ou plus, et Sonos devrait cibler une fourchette de prix similaire, ont ajouté les gens.

Alors que Sonos pourrait s’appuyer sur la fidélité audio comme argument de vente, les écouteurs s’intégreraient probablement à l’écosystème Sonos. Comment les écouteurs, les haut-parleurs portables et l’audio domestique fonctionnent ensemble est une question intéressante. Pour moi, c’est ce qui rend l’idée des écouteurs Sonos particulièrement intéressante.

Il est possible que nous connaissions la réponse à cette question dès 2023. Le bord souligne les commentaires du PDG de Sonos, Patrick Spence, qui signalent que quelque chose de nouveau pour l’entreprise est en route :

« Bien que nous soyons toujours prudents lorsque nous parlons de notre feuille de route de produits, nous investissons dans des produits qui nous permettront d’entrer dans quatre nouvelles catégories, dont l’une que nous prévoyons d’annoncer au cours de l’exercice 23 », a déclaré Spence lors de l’appel aux résultats de Sonos mercredi. « Nous avons fait nos preuves en matière de gain de parts de marché lors de l’entrée dans une nouvelle catégorie », a-t-il déclaré, soulignant que les nouvelles catégories contribueront à diversifier les activités de Sonos à long terme.

Cela semble prometteur pour les fans de Sonos. Chris Welch a plus d’analyses sur la façon dont Sonos pourrait différencier ses écouteurs de Bose et d’autres concurrents. En bref, Sonos maîtrise parfaitement la technologie audio montante. Si vous êtes un client AirPods Max, la concurrence de Sonos rendra la catégorie des écouteurs haut de gamme encore plus compétitive. Espérons que c’est un signal qu’Apple continuera à repousser les limites de ses propres écouteurs super chers qui commencent à montrer leur âge.

