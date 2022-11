Civilization VI continue d’étendre son univers avec un nouveau season pass plein de nouveautés

Civilization VI, le jeu vidéo de stratégie acclamé et déjà complet de Firaxis Games et 2K Games, semble ne connaître aucune limite. Et c’est que les responsables viennent de présenter un nouveau pass de saison connu sous le nom de Leader Pass chargé de nouveautés, comprenant jusqu’à 18 nouveaux leaders mondiaux qui seront débloqués à partir du 21 novembre et progressivement jusqu’en mars 2023 Une nouvelle opportunité de continuer à profiter d’un jeu colossal qui a encore beaucoup à dire malgré ses plus de 6 ans depuis son lancement initial sur PC.

Tous les nouveaux contenus du Civ 6 Leader Pass

Ainsi, le Leader Pass intégrera jusqu’à 6 super DLC qui intégreront toutes sortes de nouveautés, dont jusqu’à 18 nouveaux leaders à débloquer et jouer avec eux pour dominer le monde. Examinons de plus près ce que le nouveau Leader Pass a à offrir aux joueurs réguliers de Civ 6 :

Grands négociateurs : mettra la diplomatie à l’épreuve avec Abraham Lincoln (États-Unis), la reine Nzinga Mbande (Congo) et le sultan Saladin (Arabie).

Grands commandants : commandants pour mener les troupes à la victoire avec Tokugawa (Japon), Nader Shah (Perse) et Soliman le Magnifique (Empire ottoman).

Gouverneurs de Chine : avec ce DLC, vous pouvez établir de nouvelles dynasties avec Yongle, Qin Shi Huang l’Unificateur et Wu Zetian.

Gouverneurs du Sahara : cet autre vous permettra de visiter le berceau de l’humanité avec Ramsès (Égypte), Ptolémée Cléopâtre (Égypte) et le roi Sunjata Keita (Mali).

Great Builders : Un pack parfait pour reconstruire le monde avec Theodora (Byzantine), Sejong (Corée) et Ludwig II (Allemagne).

Gouverneurs du Kingdom-Uni – Une collection de monarques composée d’Elizabeth I (Angleterre), Varangian Harald Hardrada (Norvège) et Victoria – Steam Age (Angleterre).

De plus, ceux qui possèdent déjà Civilization VI Anthology sur Steam ou Epic Games Store pourront accéder gratuitement au Leader Pass. Bien sûr, pour le moment, le prix de ce nouveau pass de saison n’a pas été annoncé pour ceux qui souhaitent l’obtenir dans le cas d’avoir la version de base de Civ 6. Nous le saurons bientôt.

Source | Jeux 2K