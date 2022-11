BREAKING: Samsung Galaxy M32 5G et M52 5G obtiennent une mise à jour stable d’Android 13

Après avoir publié la mise à jour stable d’Android 13 pour les téléphones de la série S de l’année dernière, la gamme Note 20, la série Tab S8, le Galaxy XCover 6 Pro et trois téléphones de la série A. La société a publié la mise à niveau logicielle prévue pour ses téléphones de la série M de milieu de gamme. Samsung vient de commencer à pousser la mise à jour One UI 5.0 centrée sur Android 13 vers le Galaxy M52 5G et le Galaxy M32 5G. Évidemment, le firmware roule avec une pile de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Voici tout sur la nouvelle mise à jour.

Samsung installe le nouveau firmware Android 13 sur le Galaxy M52 5G avec les numéros de version logicielle M526BXXU1CVJ7 / M526BRXXU1CVJ7. Pour le moment, la mise à niveau est diffusée en Inde et dans une douzaine de pays à travers l’Europe, elle sera bientôt disponible sur d’autres marchés. De nombreux propriétaires de M52 5G avaient déjà reçu la nouvelle mise à jour avec le correctif de sécurité mensuel de novembre 2022. Alors que la nouvelle version est en cours de déploiement sur le Galaxy M32 5G avec le numéro de version M326BDDU4CVK1, actuellement disponible en Inde, un déploiement plus large devrait suivre prochainement.

Les deux téléphones Galaxy de la série M sont sortis avec Android 11 au troisième trimestre de 2021. L’année dernière, les deux téléphones ont reçu leur première mise à jour logicielle – Android 12. Maintenant, la société a commencé à lancer la deuxième mise à jour majeure du smartphone avec un tas de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Comme il s’agit d’une mise à jour logicielle majeure, la version nécessite 2 Go de données pour le téléchargement, vous pouvez facilement installer le nouveau logiciel via WiFi ou des données mobiles.

En parlant des fonctionnalités, Samsung lance la mise à jour stable d’Android 13 avec des fonctionnalités telles que de nouvelles fonctionnalités de personnalisation de l’écran de verrouillage, de nouveaux fonds d’écran, l’empilement de widgets, de nouveaux modes et routines, un multitâche amélioré, des animations plus fluides et bien d’autres. Vous pouvez vous diriger vers cet article pour en savoir plus sur One UI 5.0.

Que vous possédiez le Galaxy M32 5G ou le Galaxy M52 5G, vous pouvez accéder aux paramètres, puis sélectionner les paramètres de mise à niveau du logiciel, puis appuyer sur l’option Télécharger et installer, maintenant s’il y a une nouvelle mise à jour, vous pouvez l’installer sur votre téléphone ou vous peut attendre quelques jours et revenir plus tard. Si vous êtes pressé, vous pouvez charger manuellement le micrologiciel sur votre téléphone. Si vous souhaitez mettre à jour votre téléphone via OTA ou si vous souhaitez charger plusieurs fois le micrologiciel, consultez cette histoire pour plus d’informations sur la mise à jour des téléphones Galaxy vers la nouvelle mise à jour.

Si vous avez reçu la mise à jour Android 13 One UI 5.0 pour votre Galaxy M32 5G ou M52 5G, partagez vos impressions et les nouvelles fonctionnalités que vous aimez concernant la nouvelle mise à jour Android 13 One UI 5.0 pour le Galaxy M32 5G ou M52 5G.

