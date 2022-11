Fortnite Patch 22.40 : événement Rocket League, nouveaux skins et bien plus encore

Le patch 22.40 de Fortnite est arrivé le mardi 15 novembre 2022. Il s’agit de la cinquième et dernière mise à jour de contenu pour la saison 4 de Fortnite. Juste en dessous, nous vous expliquons quels sont les changements et les nouvelles les plus importants que ce patch de la saison 4 a apportés au chapitre 3 de Fortnite, tels que de nouveaux skins et de nouvelles missions :

Nouvel événement Rocket League à Fortnite

L’un des changements les plus importants du patch 22.40 de Fortnite est l’ajout d’Octane de Rocket League aux modes Battle Royale. De plus, il y aura des missions pour gagner des objets gratuits de la Rocket League comme un sac à dos de style skateboard et une pioche.

Tous les nouveaux articles skins du patch Fortnite 22.40

Le patch 22.40 de Fortnite Battle Royale a apporté de nouveaux objets skins sous forme de skins, de sacs à dos, de pointes et bien plus encore.

En construction.

Nouvelle carte de l’île Fortnite après le patch 22.40

La nouvelle carte de la saison 4 du chapitre 3 de Fortnite après le patch 22.40 est la suivante :

En construction.

Nouvelles missions ajoutées avec le patch Fortnite 22.40

Le patch Fortnite 22.40 a ajouté de nouvelles missions hebdomadaires, et plus encore.

En construction.

Nouvelles armes et objets dans le patch 22.40 de Fortnite

Le patch Fortnite 22.40 a apporté les modifications suivantes aux armes et objets. Les éléments suivants sont de retour et/ou ajoutés au jeu :

En construction.

Fortnite : notes de mise à jour 22.40

Voici ce qui est prévu d’être corrigé ou modifié dans Fortnite avec le patch 22.40 :

Modifications et correctifs généraux de Fortnite

Un bug inconnu fait que les joueurs sont expulsés des matchs de Battle Lab s’ils entrent dans l’eau. Cela devrait être corrigé avec ce patch.

Un problème inconnu fait que les skins des Battle Pass précédents s’affichent dans les mauvaises couleurs lors de leur équipement. Cela devrait être corrigé avec ce patch.

Modifications et correctifs créatifs

Un problème imprévu fait que les appareils qui déplacent des objets ne fonctionnent pas correctement entre les tours. Cela sera corrigé avec ce patch.

Avis de compétition Fortnite

En construction.

Il s’agit du cinquième et dernier patch de la saison 4 de Fortnite. Dans notre guide Fortnite, nous vous donnons toutes les clés de cette nouvelle saison, notamment comment améliorer les armes et comment terminer toutes les missions.

