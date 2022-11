iPhone 13 vs iPhone 14 : lequel acheter en cette saison des fêtes ?

L’iPhone 14 est le plus abordable de la dernière génération d’iPhone d’Apple. Cependant, la société continue de vendre l’iPhone 13 de l’année dernière. Que vous envisagiez une mise à niveau ou que vous cherchiez à acheter un nouvel iPhone pour la première fois depuis plusieurs années, voici tout ce que vous devez savoir sur l’iPhone 13 par rapport à l’iPhone 14.

iPhone 13 contre iPhone 14 : Affichage

L’iPhone 13 et l’iPhone 14 sont dotés d’écrans de 6,1 pouces qu’Apple marque comme des écrans Super Retina XDR. Les spécifications de chacun des appareils sont identiques, y compris la même luminosité, la même résolution et les mêmes couleurs :

Écran Super Retina XDR

Écran OLED de 6,1 pouces (diagonale)

Affichage HDR

Résolution de 2 532 x 1 170 pixels à 460 ppp

Rapport de contraste de 2 000 000:1 (typique)

Affichage True Tone

Grand écran couleur (P3)

Toucher haptique

Luminosité maximale de 800 nits (typique)

Luminosité maximale de 1200 nits (HDR)

Notez que contrairement à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max, ni l’iPhone 13 ni l’iPhone 14 ne disposent d’un écran ProMotion avec des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Au lieu de cela, vous obtiendrez un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Concevoir

iPhone 13

L’iPhone 13 et l’iPhone 14 présentent le même design que celui que nous avons vu pour la première fois avec l’iPhone 12 en 2020. Cela comprend des bords plats en aluminium, un écran bord à bord à l’avant avec Face ID et une finition brillante à l’arrière. dans la couleur de votre choix.

Alors que l’iPhone 14 Pro présente un nouveau design Dynamic Island pour abriter les composants Face ID et de la caméra frontale, l’iPhone 14 utilise le même design d’encoche que l’iPhone 13. Les dimensions globales de l’iPhone 14 sont à peu près identiques à celles de l’iPhone. 13 également. Les seules différences sont que l’iPhone 14 est légèrement plus épais et légèrement plus léger.

Coques iPhone 14 :

Meilleurs étuis iPhone 13 :

Dimension iPhone 13 :

Hauteur : 5,78 pouces (146,7 mm)

Largeur : 2,82 pouces (71,5 mm)

Profondeur : 0,30 pouce (7,65 mm)

Poids : 6,14 onces (174 grammes)

Dimension iPhone 14 :

Hauteur : 5,78 pouces (146,7 mm)

Largeur : 2,82 pouces (71,5 mm)

Profondeur : 0,31 pouce (7,80 mm)

Poids : 6,07 onces (172 grammes)

L’iPhone 13 et l’iPhone 14 sont résistants à l’eau, à la poussière et aux éclaboussures avec un indice de protection IP68 pour une profondeur maximale de 6 mètres jusqu’à 30 minutes. La durabilité des appareils est également la même, les deux étant dotés d’une face avant en céramique et d’un aluminium de qualité aérospatiale.

iPhone 13 contre iPhone 14 : performances

Les performances de l’iPhone 13 et de l’iPhone 14 sont presque identiques, mais l’iPhone 14 a le dessus de plusieurs manières. Les deux sont alimentés par la puce A15 Bionic à l’intérieur, mais la version de la puce à l’intérieur de l’iPhone 14 a un noyau GPU supplémentaire.

Puce iPhone 13 :

Puce bionique A15

Processeur 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité

GPU à 4 cœurs

Moteur neuronal à 16 cœurs

Puce iPhone 14 :

Puce bionique A15

Processeur 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité

GPU à 5 cœurs

Moteur neuronal à 16 cœurs

Il est peu probable que cette différence affecte significativement les performances quotidiennes dans le monde réel. Peut-être plus remarquable est que l’iPhone 14 dispose de 6 Go de RAM, par rapport aux 4 Go de RAM de l’iPhone 13. Cela pourrait contribuer à la longévité en ce qui concerne l’ajout de nouvelles fonctionnalités aux futures versions d’iOS.

Connectivité

Si vous voulez une connectivité 5G, l’iPhone 13 et l’iPhone 14 vous couvrent tous les deux. Apple affirme que cela permet « des téléchargements ultrarapides et un streaming de haute qualité ». Cela inclut la prise en charge de la connectivité mmWave 5G aux États-Unis, ainsi que de la 5G sous-6 GHz aux États-Unis et dans d’autres pays.

Un changement notable, cependant, est que l’iPhone 14 vendu aux États-Unis n’offre pas d’emplacement pour carte SIM physique. Au lieu de cela, il repose uniquement sur la technologie eSIM. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre guide complet ici.

Détection de collision et SOS d’urgence

Apple continue de développer sa collection de fonctionnalités conçues pour vous aider en cas d’urgence. Ce sont des fonctionnalités que vous espérez ne jamais avoir à utiliser, mais qui sont agréables à avoir au cas où. Les deux fonctionnalités suivantes sont exclusives à l’iPhone 14 :

Détection de collision qui peut reconnaître quand vous êtes dans un accident de voiture et appeler les services d’urgence

Connectivité satellite pour joindre les services d’urgence lorsque vous n’êtes pas connecté à un réseau mobile ou Wi-Fi

Caméras arrière

L’iPhone 14 offre quelques améliorations par rapport à l’iPhone 13 en termes de technologie de caméra arrière. Il y a encore deux objectifs, l’appareil photo principal et l’appareil photo Ultra Wide. L’un des changements est l’ajout de ce qu’Apple appelle le « moteur photonique ».

Apple décrit cela comme une nouvelle fonctionnalité de photographie informatique qui offre un « pas de géant pour les performances de lumière moyenne à faible dans les photos sur tous les appareils photo grâce à une intégration approfondie du matériel et des logiciels ». Sur l’iPhone 14, Apple indique que vous pouvez vous attendre à une amélioration des performances en lumière moyenne à faible jusqu’à 2x sur l’appareil photo Ultra Wide, 2x sur l’appareil photo TrueDepth et 2,5x sur l’appareil photo principal par rapport à l’iPhone 13.

iPhone 14 iPhone 13 Caméra principale 12MP, ouverture ƒ/1.5 12MP, ouverture ƒ/1.6 Optique à décalage de capteur

stabilisation d’image ✅ ✅ Ultra large 12MP, ouverture ƒ/2.4 12MP, ouverture ƒ/2.4 Téléobjectif ❌ ❌ Zoom Zoom optique 2x, zoom numérique 5x Zoom optique 2x, zoom numérique 5x Apple ProRAW ❌ ❌ HDR intelligent 4 ✅ ✅ Moteur photonique ✅ ❌ Styles photographiques ✅ ✅ Panoramas ✅, 63MP ✅, 63MP Mode portrait ✅ ✅

Appareil photo pour selfies

L’iPhone 14 offre un saut notable dans les performances de la caméra frontale. La caméra selfie frontale de l’iPhone 14 a une ouverture ƒ/1,9 qui permet de meilleures performances en basse lumière pour les photos et les vidéos. Il offre également une mise au point automatique pour la première fois, de sorte qu’il peut se concentrer dans des conditions de faible éclairage et capturer des selfies de groupe de plus loin.

Pendant ce temps, l’iPhone 13 propose une caméra frontale de 12MP sans autofocus et avec une ouverture ƒ/2.2. Cela indique que l’iPhone 14 devrait nettement surpasser l’iPhone 13 en termes de performances de la caméra frontale.

Enregistrement video

Technologie de caméra iPhone 14 pour la vidéo :

Enregistrement vidéo 4K à 24 ips, 25 ips, 30 ips ou 60 ips

Enregistrement vidéo HD 1080p à 25 ips, 30 ips ou 60 ips

Enregistrement vidéo HD 720p à 30 ips

Mode cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 ips

Mode action jusqu’à 2,8K à 60 ips

Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 ips

Socket en charge de la vidéo au ralenti pour 1080p à 120 ips ou 240 ips

Vidéo accélérée avec stabilisation

Time-lapse en mode nuit

Vidéo QuickTake

Stabilisation d’image optique par déplacement de capteur pour la vidéo (principal)

Zoom arrière optique 2x

Zoom numérique jusqu’à 3x

Zoom audio

Flash True Tone

Stabilisation vidéo cinématographique (4K, 1080p et 720p)

Vidéo autofocus continue

Prenez des photos fixes de 8MP tout en enregistrant une vidéo 4K

Zoom de lecture

Formats vidéo enregistrés : HEVC et H.264

Enregistrement stéréo

Technologie de caméra iPhone 13 pour la vidéo :

Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 ips

Enregistrement vidéo 4K à 24 ips, 25 ips, 30 ips ou 60 ips

Enregistrement vidéo HD 1080p à 25 ips, 30 ips ou 60 ips

Enregistrement vidéo HD 720p à 30 ips

Mode cinématique (1080p à 30 ips)

Stabilisation d’image optique par déplacement de capteur pour la vidéo (principal)

Zoom arrière optique 2x

Zoom numérique jusqu’à 3x

Zoom audio

Flash True Tone

Vidéo QuickTake

Socket en charge de la vidéo au ralenti pour 1080p à 120 ips ou 240 ips

Vidéo accélérée avec stabilisation

Accéléré en mode nuit

Stabilisation vidéo cinématographique (4K, 1080p et 720p)

Vidéo autofocus continue

Prenez des photos fixes de 8MP tout en enregistrant une vidéo 4K

Zoom de lecture

Formats vidéo enregistrés : HEVC et H.264

Enregistrement stéréo

Vie de la batterie

Estimations de la batterie de l’iPhone 13 :

Lecture audio : 75 heures

Lecture vidéo (streaming) : jusqu’à 15 heures

Lecture vidéo : jusqu’à 19 heures

Estimations de la batterie de l’iPhone 14 :

Lecture audio : 80 heures

Lecture vidéo (streaming) : jusqu’à 16 heures

Lecture vidéo : 20 heures

L’iPhone 13 et l’iPhone 14 incluent tous deux un connecteur Lightning en bas et la prise en charge de la connectivité MagSafe à l’arrière. Il existe également une prise en charge de la charge sans fil Qi 7,5 W et de la charge sans fil 15 W lors de l’utilisation d’un chargeur sans fil MagSafe. Les deux appareils prennent en charge une charge rapide pour obtenir jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes avec un adaptateur secteur de 20 W.

iPhone 13 vs iPhone 14 : Prix et stockage

iPhone 13 :

699 $ – 128 Go

799 $ – 256 Go

999 $ – 512 Go

iPhone 14 :

799 $ – 128 Go

899 $ – 256 Go

1099 $ – 512 Go

Couleurs

Couleurs iPhone 13 :

Minuit

Lumière des étoiles

Bleu

(Produit)ROUGE

Rose

Vert

Couleurs iPhone 14 :

Minuit

Violet

Lumière des étoiles

(Produit)ROUGE

Bleu

iPhone 13 vs iPhone 14 : tableau de comparaison des fonctionnalités

iPhone 14 iPhone 13 Affichage OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces Affichage promotionnel ❌ ❌ Finir Aluminium Aluminium Processeur A15 bionique A15 bionique RAM 6 Go 4 Go Cœurs de processeur 6 cœurs 6 cœurs Cœurs GPU 5 cœurs 5 cœurs Durabilité IP68 IP68 Vie de la batterie Jusqu’à 20 heures de vidéo Jusqu’à 19 heures de vidéo Caméra Double objectif 12MP Double objectif 12MP Plage de zoom optique 2x 2x Vidéo Dolby Vision HDR jusqu’à 4K à 60 ips Dolby Vision HDR jusqu’à 4K à 60 ips Stabilisation d’image optique ✅ ✅ Styles photographiques ✅ ✅ Moteur photonique ✅ ❌ Mode cinématique ✅ ✅ Socket en charge double eSIM ✅ ✅ Fente pour carte SIM physique ❌ (Toujours offert en dehors des États-Unis) ✅ 5G ✅ ✅ Poids 6,07 onces (172 grammes) 6,14 onces (174 grammes) Stockage 128 Go, 256 Go, 512 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go Tarification À partir de 799 $ À partir de 699 $

Ce qui est inclus dans la boîte

Citant des préoccupations environnementales, Apple n’inclut pas d’écouteurs ni de brique de charge dans les boîtiers iPhone 13 ou iPhone 14. Voici quelques accessoires que vous pourriez envisager de choisir pour combler cette lacune et compléter votre nouvel iPhone.

iPhone 13 vs iPhone 14 : lequel acheter en cette saison des fêtes ?

Les différences entre l’iPhone 13 et l’iPhone 14 sont mineures. En fait, il s’agit peut-être de l’une des plus petites mises à niveau d’iPhone d’une année sur l’autre de mémoire récente. Il y a quelques améliorations à la caméra ainsi que l’ajout de fonctionnalités telles que la détection de collision et le SOS d’urgence par satellite.

En raison des changements mineurs, cependant, il est difficile de recommander à quiconque possède actuellement un iPhone 13 de passer à l’iPhone 14. Dans l’utilisation quotidienne, de nombreux changements ne seront pas perceptibles. La conception est la même, les performances sont presque identiques et la durée de vie de la batterie est à peu près la même. En fait, il est également difficile de recommander la mise à niveau de l’iPhone 12 vers l’iPhone 14.

Si vous utilisez quelque chose comme un iPhone 11 ou plus ancien, vous remarquerez des changements plus importants lorsque vous passerez à l’iPhone 14. Les caméras seront nettement meilleures, les performances seront améliorées et vous devriez bénéficier de quelques améliorations de la durée de vie de la batterie.

Si vous magasinez pour un nouvel iPhone, c’est une décision délicate à prendre. Pour beaucoup de gens, l’iPhone 13 est plus que suffisant. Vous obtenez toujours d’excellentes performances, un excellent appareil photo et un design moderne pour 100 $ de moins que l’iPhone 14. Si vous avez de l’argent à dépenser, cependant, vous devriez envisager d’opter pour l’iPhone 14 en raison de ces mises à niveau de l’appareil photo.

Que pensez-vous du débat iPhone 13 contre iPhone 14 ? Envisagez-vous d’acheter un nouvel iPhone cette année ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux !

Vous vous interrogez sur l’iPhone 14 contre l’iPhone 14 Pro? Consultez notre comparaison complète pour en savoir plus.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :