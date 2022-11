La version bêta d’Apple Music sur le Web ajoute une fonctionnalité populaire de paroles en direct

Apple déploie certaines modifications de l’application Web pour Apple Music sous forme bêta. Pour la première fois, Apple Music sur le Web prend désormais en charge la fonctionnalité populaire de paroles synchronisées dans le temps qui a été lancée pour la première fois sur iPhone et iPad en 2019, suivie par le Mac en 2020. Désormais, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de n’importe où, directement sur votre site Web. navigateur…

Avec ce changement d’Apple Music sur le Web, vous pouvez désormais utiliser la fonction de synchronisation des paroles synchronisées depuis votre navigateur Web sur n’importe quelle machine. Pour le moment, la fonctionnalité n’est disponible que sur la version bêta de l’application Web Apple Music, à laquelle vous pouvez accéder ici. Apple teste de nouvelles fonctionnalités sur la version bêta du site Web Apple Music avant de les déployer largement à tout le monde.

Cette fonctionnalité de paroles en direct synchronisées dans le temps a été incroyablement populaire pour Apple Music, servant de différenciateur clé entre Apple Music et Spotify pour de nombreux utilisateurs. Cette fonctionnalité vous permet de suivre une chanson en temps réel.

Le dirigeant d’Apple, Eddy Cue, a vanté qu’Apple saisit presque toutes les paroles des paroles en direct plutôt que de les approvisionner auprès d’un tiers. Apple indique que si vous remarquez des paroles incorrectes, vous pouvez envoyer des commentaires à Apple Music.

Lorsque vous avez une chanson en cours de lecture dans Apple Music, recherchez simplement la petite icône de bulle de dialogue dans la barre d’outils en haut à gauche, juste à côté de votre photo de profil.

L’interface Web Apple Music est en fait assez puissante et comprend un certain nombre des mêmes fonctionnalités offertes par l’application Apple Music dédiée sur Mac, iPhone et iPad. En fait, certains utilisateurs la préfèrent à l’application dédiée Apple Music pour Mac, car il manque une grande partie de la cruauté d’iTunes qui afflige encore l’application Musique sur Mac.

Les utilisateurs peuvent accéder à la version bêta du site Web Apple Music sur beta.music.apple.com, tandis que le site Web Apple Music standard est disponible sur music.apple.com.

