Comment désactiver le compte à rebours de l’application Apple Watch Workout et démarrer les activités instantanément

Vous voulez un moyen exact de commencer à suivre les entraînements avec Apple Watch au lieu d’avoir à gérer le compte à rebours par défaut 3, 2, 1 ? Lisez la suite pour savoir comment désactiver le compte à rebours Apple Watch Workout et démarrer instantanément le suivi des activités.

L’utilisation de l’application Workout sur Apple Watch pour suivre votre activité physique avec la configuration par défaut indique que vous devez utiliser le compte à rebours 3, 2, 1 avant qu’il ne commence.

Mais il existe un certain nombre de scénarios où cela ne s’avérera pas le plus précis ou le plus pratique. Heureusement, vous pouvez activer un interrupteur pour ignorer le compte à rebours et obtenir un bouton « démarrer » pour choisir exactement quand vous souhaitez commencer le suivi de l’entraînement.

Ou aussi sauter le compte à rebours d’une autre manière

Comment désactiver le compte à rebours de l’application Apple Watch Workout

Option 1

Cette solution de contournement peut être utilisée avec n’importe quelle Apple Watch.

Après avoir commencé une séance d’entraînement, appuyez sur l’écran de votre Apple Watch dès que vous voyez le compte à rebours pour l’ignorer et commencer votre séance d’entraînement tout de suite

Option 2 pour Apple Watch Ultra

Cela semble étrangement être un matériel limité à Apple Watch Ultra pour le moment.

Ouvrir les paramètres sur Apple Watch Ultra Balayez vers le bas et choisissez Entraînement Balayez à nouveau vers le bas et appuyez sur le basculer à côté de Démarrage de précision La prochaine fois que vous commencerez un entraînement, vous verrez l’écran principal > balayez de gauche à droite > appuyez sur Commencez quand vous êtes prêt pour commencer le suivi Important: Vous devrez démarrer l’entraînement manuellement ou avec le bouton latéral de l’Apple Watch Ultra – si vous utilisez Siri, le compte à rebours se produira même avec Precision Start activé

Vous pouvez également activer la fonctionnalité sur iPhone avec l’application Apple Watch > Entraînement > Precision Start.

Voici à quoi ressemble l’activation et l’utilisation de Precision Start :

Désormais, lorsque vous commencez à suivre un entraînement en appuyant manuellement sur un dans l’application d’entraînement ou en utilisant le bouton latéral sur Apple Watch Ultra, vous verrez l’écran principal avec l’heure à 00:00:00.

Balayez de gauche à droite pour voir le bouton Démarrer, appuyez dessus pour démarrer instantanément votre entraînement.

