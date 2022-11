TSMC va localiser une partie de la production de néons pour sécuriser l’approvisionnement mondial

Pourquoi c’est important : depuis le début de la pénurie de puces, beaucoup ont exprimé leur inquiétude concernant le rôle démesuré que joue TSMC dans la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. Cependant, TSMC dépend des matériaux de plusieurs pays pour maintenir la production, y compris l’Ukraine récemment envahie.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a confirmé son intention d’apporter une partie de la production de néons à Taïwan pour aider à sécuriser sa chaîne d’approvisionnement. La guerre en Ukraine a gravement affecté le marché mondial de ce composant de puce vital.

Le néon est l’un des matériaux dont dépendent les lasers utilisés dans la fabrication de puces, et la moitié de l’approvisionnement mondial provenait d’Ukraine avant l’invasion russe en février. Les fabricants ukrainiens de néon – Ingas et Cryoin – ont cessé leur production peu après le début de l’attaque, entraînant une augmentation des prix.

Les deux sociétés avaient probablement des stocks de néon, mais elles pourraient être épuisées maintenant si ce n’est pas déjà fait. Après avoir cessé la production, Cryoin a déclaré qu’il pourrait tenir pendant trois mois. L’état des stocks de néon dans d’autres pays n’est pas clair non plus.

Le géant taïwanais des puces a révélé son intention d’explorer cette semaine des solutions de production de gaz au néon de première partie, mais la constitution d’un approvisionnement local pourrait prendre des années. De plus, TSMC affirme qu’il est impossible de localiser tous les aspects de la production.

Le néon est un sous-produit de la fabrication de l’acier et sa purification nécessite d’autres matériaux. Le manque de ces ressources a forcé Cryoin à fermer même si son usine d’Odessa n’avait pas subi d’attaques russes.

De plus, les tensions entre la Chine, Taïwan et les États-Unis se sont récemment intensifiées en raison des sanctions américaines en matière de fabrication de puces dans la région et des ambitions communistes de prendre le contrôle de Taïwan. Les sanctions menacent de restreindre les activités de TSMC en Chine, tandis que l’entreprise elle-même pourrait être menacée si les Chicom devaient envahir Taïwan.

Tous ces facteurs ont encouragé TSMC à se concentrer davantage sur la gestion des risques au cours des dernières années. L’entreprise a dû aider ses fournisseurs à sécuriser les matériaux, en augmentant leur niveau de coordination pour aplanir les problèmes de la chaîne d’approvisionnement.

Heureusement, les défis des dernières années ont permis à TSMC d’améliorer son recyclage et de réduire ses émissions de carbone. L’entreprise recycle actuellement 95 % de ses déchets, générant des millions de revenus grâce à la vente de matériaux recyclés et des économies dans la production de puces.