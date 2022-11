Une troisième version bêta de l’interface utilisateur 5.0 pour Galaxy Z Fold 4 résout de nombreux problèmes

Le mois dernier, Samsung a commencé à tester le skin One UI 5.0 basé sur Android 13 sur le Galaxy Z Fold 4. Une semaine plus tard, la société a déployé la deuxième version bêta du téléphone pliable avec des corrections de bugs. Mais encore, un tas de problèmes doivent être résolus. Aujourd’hui, le géant sud-coréen de la technologie a publié une nouvelle version bêta, la troisième version bêta de One UI 5.0, qui résout de nombreux problèmes en suspens, notamment le problème de consommation de la batterie, le problème de disparition de la barre d’état et bien d’autres. Lisez la suite pour connaître tous les détails sur la troisième mise à jour bêta du Samsung Galaxy Z Fold 4 One UI 5.0.

Samsung a commencé à pousser la nouvelle version bêta vers Fold 4 avec le ZVK1 numéro de construction. Et en tant que version bêta incrémentielle, il ne pèse que 541 Mo. Vous pouvez rapidement le télécharger sur votre smartphone et essayer la version plus raffinée de One UI 5.0 sur votre smartphone pliable. Tout comme la version bêta précédente, cette version est basée sur le correctif de sécurité de novembre 2022. La troisième version bêta est actuellement disponible en Inde et sera également publiée dans d’autres régions dans les prochains jours.

En passant aux modifications, la mise à jour apporte un correctif pour le problème de consommation plus rapide de la batterie, corrige le problème où le téléphone se bloque lors de l’utilisation de l’appareil photo ou du raccourci des paramètres sur l’écran de verrouillage, le problème de saisie en coréen lorsque le clavier Bluetooth est connecté, barre d’état disparaître le problème, l’application de l’appareil photo force le problème de fermeture, et plus encore.

Voici la liste complète des changements à venir avec la troisième bêta :

Consommation de batterie rapide

Fermeture forcée lors de la définition des raccourcis des deux côtés lors de la modification de l’écran de verrouillage

Le coréen n’est pas entré lors de la connexion des claviers BT

La barre d’état disparaît

Samsung Pay ne fonctionne pas comme un geste dans un état de pliage

Fermeture forcée de l’application appareil photo

Rapport d’écran de couverture et erreur de fonction

Autres corrections de bugs mineurs

Si votre Galaxy Z Fold 4 fonctionne sur la version bêta de One UI 5.0 et que vous rencontrez l’un des bugs susmentionnés sur votre appareil, vous pouvez mettre à niveau votre appareil vers la troisième version bêta. Si votre appareil fonctionne sur One UI 5.0 beta ou deuxième beta, vous recevrez la troisième beta incrémentielle en direct, au cas où vous auriez manqué la notification OTA, vous pouvez accéder à Paramètres> Mise à jour logicielle> Télécharger et installer, s’il y a un nouvelle mise à jour, vous pouvez l’installer sur votre appareil, sinon vous pouvez attendre quelques jours. Si vous souhaitez installer la mise à jour, assurez-vous de faire une sauvegarde de votre téléphone et de le charger à 50 % au moins.

Conformément à la feuille de route One UI 5.0, le Galaxy Z Fold 4 devrait recevoir la version stable alias publique ce mois-ci, nous pouvons donc nous attendre à une version bêta de plus avant la sortie publique, ou si tout se passe bien avec cette version, Samsung peut directement publier la construction stable dans les deux prochaines semaines.

Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire dans la zone de commentaire.

