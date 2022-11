Warhammer: Vermintide 2 et Rising Storm 2: Vietnam sont désormais téléchargeables et conservables gratuitement

En bref : Vous cherchez un jeu gratuit ancien mais toujours bon ? Un que vous pouvez essayer sans vous soucier de gaspiller de l’argent sur quelque chose que vous n’aimez pas ? Il y a toujours quelque chose de disponible sur la plate-forme PC, et en ce moment cela inclut l’un des meilleurs jeux multijoueurs en équipe d’il y a quelques années : Warhammer : Vermintide 2.

Le développeur Fatshark offre Warhammer: Vermintide 2 pour célébrer le septième anniversaire de la sortie du jeu. Pour ceux qui n’ont jamais eu le plaisir, il s’appuie sur le style de jeu coopératif à quatre joueurs (maximum) rendu populaire par Left 4 Dead, plaçant l’action dans l’univers Fantasy de Warhammer au début de la fin des temps.

À partir de maintenant et jusqu’au 7 novembre, Warhammer: Vermintide 2 peut être téléchargé et conservé gratuitement via Steam.

Non seulement vous pouvez récupérer le jeu de base gratuitement, mais le 8 novembre, le DLC Trail of Treachery, qui contient la première d’une aventure en deux parties, sera téléchargeable gratuitement. La deuxième mission sera publiée l’année prochaine.

Warhammer: Vermintide 2 est extrêmement amusant, surtout lorsque vous et votre équipe affrontez des hordes d’hommes-rats Skavens et les forces du Chaos. Au contraire, cela vous aidera à vous entraîner avant la sortie de Warhammer 40,000: Darktide le 30 novembre. La précommande du jeu à venir offre un accès anticipé le 17 novembre, et les joueurs de Vermintide 1 et 2 recevront du contenu téléchargeable cosmétique pour Darktide.

Il existe d’autres jeux PC gratuits disponibles en ce moment. Les offres hebdomadaires régulières d’Epic Games Store sont Rising Storm 2: Vietnam et Filament. Ils sont disponibles gratuitement jusqu’au 10 novembre à 8h PT / 11h HE.

Ailleurs, les abonnés Amazon Prime peuvent obtenir sept titres gratuits du cadeau Prime Gaming de novembre. Il y a quelques classiques dans le lot, dont Fallout New Vegas : Ultimate Edition, WRC 9 : FIA World Rally Championship et Indiana Jones and the Last Crusade. Il y a aussi du contenu gratuit dans le jeu offert pour Grand Theft Auto Online, Destiny 2, Minecraft Dungeons et World of Tanks.