Une IA crée des tenues Nike qui pourraient être tendance (ou pas)

Nike Air IA : la mode au mauvais moment

C’est ce qu’on appelle str4ngething, et sa spécialité est de créer des pièces artistiques en utilisant l’intelligence artificielle. Selon ce créateur, il fait « de la mode moderne et des objets qui apparaissent au mauvais moment ».

Si nous jetons un coup d’œil à son profil Instagram, nous pouvons voir que str4ngething possède une collection d’images qui semblent provenir d’un musée. Cependant, dans chacun d’eux, nous pouvons voir que les personnages de ces peintures portent des vêtements Nike. Parfois, ces vêtements n’existent pas vraiment et ont été créés en analysant le texte que str4ngething a saisi à l’invite.

Dans les dernières images, str4ngething a laissé les cases de côté et s’est consacré à générer des images qui pourraient être des produits futuristes, mais inspirés de la Renaissance. Les résultats de ces produits sont vraiment amusants, car il est vrai qu’ils sont si bien faits qu’ils provoquent une certaine sensation de les avoir déjà vus en vente. D’où le fameux « effet Mandela » dont parlait l’auteur.

DreamBooth, c’est toi ?

Nous savons exactement ce que vous pensez. Puis-je créer ma propre collection Balenciaga ? Pourrais-je créer mon propre concept de l’iPhone 17 Pro Max ? Si oui… comment pourrais-je le faire ?

Eh bien, tout indique que str4ngething a utilisé le même outil que tout le monde : Stable Diffusion. Cependant, si vous l’installez sur votre ordinateur et commencez à émettre des commandes, il est possible que vous ne génériez jamais une image qui se rapproche même de ces résultats.

Le secret est dans DreamBooth. Il s’agit d’un programme qui a été lancé il y a quelques semaines et qui vous permet de former votre propre intelligence artificielle personnalisée. Ce que DreamBooth fait, c’est utiliser le modèle de base de Stable Diffusion et faire une nouvelle formation avec une série d’images et de mots-clés que nous allons donner. Après le processus d’apprentissage, l’IA sera capable de générer ce que nous voulons. Ces derniers jours, Twitter a été rempli de personnes qui ont utilisé cette application pour avoir un modèle Stable Diffusion capable de générer des images avec leur propre visage.

Dans ce cas, str4ngething a fait à peu près la même chose. Il est possible que cet artiste ait sélectionné une série d’images de vrais produits Nike, ainsi que quelques concepts diffusés sur Internet. Ensuite, en sélectionnant les bons mots, le moteur Stable Diffusion est capable de créer toutes ces images de produits. Bien sûr, nous garantissons déjà que chaque image nécessite des heures, car le monde de l’IA n’est pas aussi simple que d’écrire une ligne de texte et de croiser les bras. Il faut beaucoup de temps et des centaines d’itérations pour obtenir un résultat de qualité décente.