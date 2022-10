iPhone 15 et iPhone 15 Pro : ce que disent les premières rumeurs sur les nouvelles fonctionnalités

Les gammes d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro ont à peine un mois, mais le moulin à rumeurs est déjà en effervescence avec ce à quoi s’attendre de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Pro l’année prochaine. À l’heure actuelle, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro de l’année prochaine s’annoncent comme des mises à niveau importantes : USB-C, l’île dynamique pour tous, et bien plus encore…

iPhone 15 et iPhone 15 Plus

Tailles d’écran

La gamme d’iPhone 14 a apporté un grand changement aux tailles d’écran disponibles, abandonnant l’option « mini » iPhone de 5,4 pouces au profit d’un nouvel iPhone 14 Plus avec un écran de 6,7 pouces. Alors que l’iPhone 14 Plus se vend apparemment moins bien qu’Apple ne l’avait prévu, des rumeurs disent que la société prévoit de poursuivre cette stratégie l’année prochaine.

Cela indique que nous pouvons nous attendre à l’iPhone 15 avec un écran de 6,1 pouces aux côtés de l’iPhone 15 Plus avec un écran de 6,7 pouces.

Fonctionnalités d’affichage

Le changement le plus important apporté aux écrans sera l’ajout de Dynamic Island pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. Actuellement, Dynamic Island est limité aux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. L’île dynamique remplace l’encoche et, à la place, opte pour deux découpes d’affichage distinctes qui sont faites pour ressembler à une en utilisant une intégration logicielle impressionnante.

Mais alors que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sera disposent de l’île dynamique, ils n’obtiendront pas deux autres fonctionnalités d’affichage exclusives aux modèles « Pro » et « Pro Max ». Premièrement, les rumeurs disent que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus n’obtiendront pas la technologie d’affichage ProMotion d’Apple qui offre des taux de rafraîchissement de 1 Hz jusqu’à 120 Hz.

En tant que tels, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus n’ajouteront pas non plus la prise en charge d’un affichage permanent, car cette fonctionnalité repose sur la technologie d’affichage ProMotion et LTPO.

USB-C

Apple va presque certainement passer l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus à USB-C pour la connectivité, en remplacement du connecteur Lightning vieux de dix ans. Le basculement intervient alors que l’Union européenne met en œuvre une nouvelle exigence selon laquelle tous les smartphones et autres appareils utilisent un port de charge commun, qui serait USB-C pour le moment.

Caméra

Pour le moment, les rumeurs ne sont pas claires quant au type de mises à jour de l’appareil photo à attendre de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus. L’iPhone 14 a ajouté une poignée de mises à niveau de l’appareil photo, y compris le moteur photonique pour un traitement amélioré et une caméra frontale nettement meilleure.

Nous nous attendons à ce qu’Apple s’appuie sur le matériel de caméra existant l’année prochaine, soit avec du matériel de caméra mis à niveau, soit avec de nouvelles fonctionnalités logicielles. D’autres rumeurs vont émerger dans les mois à venir.

Performance

Enfin, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus devraient être alimentés par la puce A16 Bionic actuellement utilisée dans l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Cela poursuit la stratégie d’Apple de bifurquer les performances de l’iPhone entre les modèles Pro et non-Pro, une stratégie qui a débuté cette année.

L’iPhone 14 Pro et le Pro Max ont la dernière puce A16, tandis que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont alimentés par l’A15 – bien qu’ils obtiennent la variante à 6 cœurs de l’iPhone 13 Pro.

iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max

Tailles d’écran et fonctions d’affichage

Qu’en est-il de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max ? Nous nous attendons à moins de changements ici en termes de tailles d’écran et de technologie d’affichage. En fait, pour le moment, il semble que les choses resteront les mêmes.

Cela a du sens étant donné que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max présentaient des mises à niveau d’affichage spectaculaires avec l’ajout de l’île dynamique et de l’affichage permanent. Au lieu de cela, il semble qu’Apple se concentrera sur le perfectionnement de ces fonctionnalités tout en apportant le marché de Dynamic Island à l’iPhone 15 et à l’iPhone 15 Plus, comme mentionné précédemment.

Une petite modification de conception que nous avons pu voir est qu’Apple remplace les boutons de volume et d’alimentation cliquables par des boutons à semi-conducteurs, comme lorsqu’il a remplacé le bouton d’accueil physique de l’iPhone 7 par un bouton à semi-conducteurs.

USB-C

Tout comme l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max devraient également passer à l’USB-C. Nous attendons toujours plus de détails ici, tels que les vitesses de transfert de données et les vitesses de charge.

Une autre chose à considérer est la possibilité que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max adoptent la connectivité Thunderbolt aux côtés de l’USB-C. Cela correspondrait à la stratégie qu’Apple a adoptée avec la gamme d’iPad, où tous les modèles de dernière génération sont équipés d’USB-C, mais les modèles d’iPad Pro les plus haut de gamme prennent également en charge Thunderbolt.

Caméra

Au départ, la rumeur disait que les modèles d’iPhone 15 Pro comporteraient un nouveau «8P», ou huit lentilles en plastique, une caméra orientée vers l’arrière. Des rapports plus récents indiquent que cela pourrait ne pas être le cas après tout. « 8P » ici est une référence au nombre d’éléments dans l’objectif. Lorsqu’un fabricant prend une conception d’objectif existante et ajoute des éléments, cela est généralement fait pour réduire la distorsion.

Bien qu’il ne semble pas que l’iPhone 15 Pro recevra des mises à niveau majeures de l’appareil photo, l’iPhone 15 Pro Max est une autre histoire. On s’attend à ce que l’iPhone 15 Pro Max comporte pour la première fois un nouvel objectif périscope.

Les objectifs périscope reposent sur un prisme qui réfléchit la lumière vers plusieurs objectifs internes à 90 degrés par rapport au capteur de l’appareil photo. Cela permet à la longueur de l’objectif d’être beaucoup plus longue qu’un téléobjectif, ce qui se traduit par un bien meilleur zoom optique. Le téléobjectif des modèles iPhone 14 Pro n’offre qu’un zoom optique 3x et un zoom numérique 15x.

À titre de comparaison, le Galaxy S22 Ultra de Samsung possède déjà un objectif périscope qui permet un zoom optique 10x et un zoom numérique jusqu’à 100x. Une rumeur a dit qu’Apple pourrait opter pour un zoom optique 5x. Des détails plus spécifiques sur la mise en œuvre par Apple d’un objectif périscope sur l’iPhone 15 Pro Max ne sont pas clairs, mais idéalement, cela rapprochera l’iPhone de ce qui est déjà proposé par les produits phares de Samsung.

Performance

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max poursuivront la marche d’Apple vers des puces Apple Silicon encore plus puissantes. Il a été signalé pour la première fois l’année dernière qu’Apple serait l’une des premières entreprises au monde à adopter un nouveau processus 3 nm et que nous verrions la première de ces puces en 2023.

Les derniers modèles d’iPhone 14 Pro utilisent une puce A16, que certains ont qualifiée de 4 nm, mais il serait plus exact de dire qu’il s’agit d’une puce 5 nm rétrécie.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max de l’année prochaine devraient utiliser le processeur A17 Bionic, qui sera probablement basé sur le processus 3 nm. La réduction de la taille du processus entraîne un changement majeur en termes de performances et d’efficacité, ce qui pourrait améliorer considérablement la durée de vie de la batterie l’année prochaine.

Dénomination et stratégie

En termes de nommage et de stratégie, Apple aurait quelques changements en réserve pour la gamme d’iPhone de l’année prochaine. La société prévoit de différencier davantage l’iPhone 15 Pro de l’iPhone 15 Pro Max. Cela est plus évident dans les mises à niveau des caméras qui font l’objet de rumeurs, mais il existe certainement d’autres moyens pour l’entreprise de le faire également.

De plus, il y a eu des spéculations selon lesquelles Apple pourrait rebaptiser l’iPhone le plus haut de gamme en « iPhone 15 Ultra ». Cela correspondrait à ce que nous avons vu avec l’Apple Watch cette année, avec une Apple Watch SE, une Apple Watch Series 8 et une Apple Watch Ultra.

En fin de compte, nous en sommes encore aux premiers jours des rumeurs sur l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro. Nous en aurons beaucoup plus au cours de l’année prochaine qui aideront à mieux brosser le tableau des plans d’Apple.

