Riven, la suite de Myst, recevra un remake moderne

Très attendu : le jeu d’aventure graphique de Cyan, Myst, a reçu plusieurs rééditions et remakes au fil des décennies, mais aucune de ses suites ne l’a été. Cependant, Cyan vient d’annoncer un remake de Riven. Le titre pourrait être similaire à son dernier redémarrage Myst, qui comprend les graphismes Unreal Engine 4 et la compatibilité VR.

Dimanche, Cyan Worlds a révélé qu’il travaillait sur le tout premier remake de Riven, la suite de 1997 du légendaire jeu d’aventure de la société Myst. Cyan a admis que le nouveau projet Riven avait commencé en raison de la renaissance passionnée de la fanbase de Myst après plusieurs redémarrages.

Il n’y a pas encore beaucoup d’informations sur le développement, car il en est encore à ses débuts. Cyan a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un remaster des arrière-plans statiques de la version originale. Les joueurs peuvent parcourir les environnements de Riven en 3D intégrale pour la première fois dans ce remake à partir de zéro. Le développeur peut révéler d’autres méthodes de traversée ultérieurement.

Le Myst original – l’un des plus grands succès de jeu sur PC des années 90 – est passé des environnements CGI statiques à la traversée 3D lorsque Cyan a sorti realMyst en 2000. En plus de plusieurs ports de console, realMyst a reçu un remaster en 2014.

Déchiré. Officiellement en développement chez Cyan. FAQ : https://t.co/6YeeamoJaq pic.twitter.com/OmxxmatrXk – Cyan Inc. (@cyanworlds) 31 octobre 2022

La version la plus récente de Myst, avec des graphismes modernes plus détaillés, est arrivée sur les casques Oculus VR en 2020, puis sur PC et Xbox l’année suivante (casque VR en option). L’annonce d’un remake de Riven seulement un an plus tard suggère qu’il pourrait répondre à des caractéristiques techniques similaires, mais Cyan ne l’a pas encore confirmé. Le studio n’a pas non plus précisé quelles plateformes recevraient le remake.

Le développeur dit qu’il a attendu plus de deux décennies pour revisiter Riven en raison de la petite taille de l’entreprise et par prudence pour un classique aussi apprécié. Un premier tremplin a été le projet Starry Expanse – une tentative des fans de refaire Riven en 3D qui est en développement depuis plus d’une décennie.

Starry Expanse a accepté de cesser le développement et de fournir son hardware au studio pour l’aider dans son remake officiel. Cyan a également embauché un membre de l’équipe Starry Expanse.

Il y a six jeux Myst en tout. Bien que tous soient disponibles sur Steam et GOG (Myst et Riven sont également sur les vitrines mobiles), les titres qui suivent Riven n’ont reçu aucun remaster, remake ou port vers des plates-formes modernes. Bien que ce soit spéculatif si tôt, Cyan pourrait revoir le reste de la série si les remakes de Myst et Riven recevaient des performances commerciales exceptionnelles.