Il s’agit d’une souris en origami, se plie comme une feuille de papier et est parfaite pour les voyageurs

Il mesure 4,5 mm d’épaisseur et pèse 40 grammes, se replie en une seconde et possède une batterie intégrée qui peut durer jusqu’à trois mois.

Il ressemble à un origami et est en fait une souris. Solide, pliable et facile à déplacer. Il prend très peu de place et dispose d’une batterie intégrée qui dure trois mois. Il s’appelle Air.0 et a été créé par le designer de produits hongkongais Horace Lam. Il est conçu pour ceux qui travaillent à l’extérieur du bureau, en déplacement, en voyage et qui souhaitent avoir la commodité de la souris à portée de main, sans passer par le pavé tactile.

Il a une vitesse de suivi allant jusqu’à 30 pouces (762 mm) par seconde et est compatible avec les appareils Apple, Android et Windows simplement en se connectant via Bluetooth. Il se replie sur lui-même et s’aplatit, tout comme l’origami japonais.

La souris Air.0 possède une série de lignes de pliage pré-marquées, qui vous permettent de passer d’une souris plate à une souris tridimensionnelle standard de manière simple, grâce à un aimant, elle conserve sa structure 3D lors de son utilisation. Il est disponible en 12 coloris différents et recouvert d’un cuir vegan imperméable et résistant.

Comment est fabriquée la souris Air.0 ?

Il ne pèse que 40 grammes. Lorsqu’il est aplati, il mesure 4,5 mm d’épaisseur, il n’y a qu’un petit renflement à une extrémité qui abrite le capteur optique et le matériel Bluetooth sans fil d’environ 10 mm de haut. Des commutateurs mécaniques à course minimale sont utilisés pour les boutons gauche et droit de la souris de l’Air.0, tandis que la bande tactile entre les deux permet le défilement. Sur le dessous, il comporte également quatre coins en plastique renforcé avec une finition lisse pour que la souris puisse glisser facilement sur les surfaces.

Il peut durer jusqu’à trois mois, lorsque vous téléchargez, branchez-le simplement sur un câble USB-C. Avec le mode de charge rapide, avec une minute de connexion, vous pouvez l’utiliser pendant trois heures d’affilée. Pour le moment vous pouvez commander : la souris Air.0 est en fait un produit crowdfunded et ses créateurs financent le projet via une campagne Kickstarter. C’est précisément pour cette raison que si vous l’achetez avant la distribution officielle, il est possible de l’avoir au prix de 49 dollars, au détail il en coûtera 69. Si le projet réussit et qu’il n’y aura pas de retard, il devrait arriver en mars de l’année prochaine .