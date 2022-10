Appareils pris en charge par FuntouchOS 13, feuille de route, fonctionnalités, etc.

FuntouchOS 13 est la version de Vivo d’Android 13 pour les téléphones lancés dans le monde entier. Et la société a commencé à travailler sur la fourniture d’une nouvelle peau aux appareils éligibles. Vivo a officiellement partagé des détails sur son dernier FuntouchOS 13 centré sur Android 13. Et maintenant que le FuntouchOS 13 est officiel, parlons de Appareils pris en charge par FuntouchOS 13, Date de sortieet Fonctionnalités.

Vivo a officiellement commencé à tester Android 13 sur son produit phare – le smartphone Vivo X80 Pro en mai via une version d’aperçu du développeur. La disponibilité de la version publique est prévue pour le mois dernier. Actuellement, il est en phase de déploiement et disponible pour certains utilisateurs, nous pouvons nous attendre à un déploiement plus large bientôt. Outre le Vivo X80 Pro, l’iQOO Neo 6 de la marque sœur a récemment repris la version bêta de FuntouchOS 13 avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. La même mise à jour sera publiée pour les téléphones Vivo et iQOO.

Aujourd’hui, Vivo a officiellement révélé plus de détails sur son dernier skin FuntouchOS. Explorons les nouveautés des téléphones Vivo et iQOO.

FuntouchOS 13 – Présentation rapide

FuntouchOS 13 est officiel ! Oui, Vive officiellement listé le FuntouchOS 13 sur son site Web avec tous les détails sur la nouvelle peau. Il s’agira d’une mise à niveau logicielle importante pour les téléphones Vivo et iQOO avec la prise en charge de la thématique dynamique Material You, davantage de nouvelles palettes de couleurs (également pour les widgets), un système ViewFinder mis à jour pour l’application appareil photo, de nouveaux outils de montage vidéo, la possibilité de masquer les photos, la prise en charge de l’épinglage d’applications et plus encore.

Le nouveau skin est enfin disponible pour le produit phare – Vivo X80 Pro et sera également disponible pour des modèles plus compatibles dans un proche avenir. Lisez la suite pour connaître tous les détails du nouveau skin FuntouchOS 13, examinons d’abord les fonctionnalités.

Fonctionnalités de FuntouchOS 13

Prenons une liste complète des fonctionnalités à venir sur les téléphones Vivo et iQOO.

Tout comme les autres skins personnalisés basés sur Android 13, FuntouchOS 13 roule avec les palettes de couleurs Material You et un tas d’autres fonctionnalités de personnalisation.

Caractéristiques de personnalisation

FuntouchOS 13 apporte une prise en charge des thèmes dynamiques à l’échelle du système avec une option permettant de choisir une large gamme de couleurs dans les applications système, les panneaux de notification, les paramètres, etc. Non seulement cela, mais le nouveau thème dynamique fonctionne également pour les widgets, la prise en charge est limitée à certains widgets pour le moment.

Vivo lance le FuntouchOS 13 avec de grands dossiers d’applications et apporte également un thème monochrome aux icônes de l’application. La mise à jour comprend également de nouvelles cartes pour un coup d’œil rapide, y compris la dernière carte d’indice de qualité de l’air (AQI). Outre ces changements, vous pouvez vous attendre à des améliorations à l’échelle du système du côté de l’interface utilisateur.

Nouvelles fonctionnalités de l’application Appareil photo

Vivo propose de nouveaux outils de photographie avec sa nouvelle mise à jour FuntouchOS 13, la liste comprend un tas de nouveaux outils pour la vidéographie et la photographie.

L’application reçoit un nouvel anneau de stabilisation qui vous aide à capturer des vidéos parfaitement horizontales. FuntouchOS 13 apporte de nouveaux outils d’édition pour les photos et les vidéos, les nouveaux outils d’édition vidéo permettent désormais aux utilisateurs de désactiver facilement certaines parties d’une vidéo. Pour l’édition de photos, vous pouvez désormais éditer des images dans le viseur.

Améliorations de la sécurité

App Pinning est la nouvelle fonctionnalité de sécurité que Vivo a ajoutée à FuntouchOS, la fonctionnalité vous permet de choisir des applications et de les épingler, et cela aidera à empêcher quelqu’un d’autre de regarder d’autres applications.

Outre l’épinglage de l’application, il existe également une nouvelle fonctionnalité pour l’application de la galerie, elle vous permet de masquer certaines photos de votre appareil en ouvrant la galerie, puis en appuyant sur l’icône du menu à trois points. Il s’agit d’une fonctionnalité similaire à celle disponible sur l’iPhone. En dehors de cela, vous pouvez vous attendre à des fonctionnalités de sécurité d’Android 13.

Autres caractéristiques

FuntouchOS 13 apporte l’application iManager qui vous aide à contrôler facilement votre téléphone et à gérer les horaires d’utilisation de l’application, le bien-être numérique, etc. Le nouveau skin est livré avec le gestionnaire d’applications actives, la carte AQI pour un coup d’œil rapide, de nouveaux outils d’accessibilité (comme la correction des couleurs, l’inversion des couleurs, la suppression des animations), et plus encore.

Roadmap FuntouchOS 13

Vivo est prêt à publier la nouvelle mise à niveau pour au moins 50 téléphones, dont 37 téléphones de marque Vivo et 13 iQOO. Et selon la feuille de route partagée par Vivo, la société devrait mettre à niveau plus de 20 téléphones éligibles d’ici la fin de cette année, tandis que 17 autres modèles recevront le nouveau logiciel au premier semestre 2023. Au total, la société prévoit de pousser le nouvelle mise à niveau vers 37 téléphones compatibles.

Jetons un coup d’œil à la feuille de route FuntouchOS 13 pour les téléphones Vivo éligibles.

Roadmap FuntouchOS 13 – Téléphones Vivo

À partir de fin septembre 2022

À partir de la mi-novembre 2022 X80 X70 Pro+ X70Pro V25 Pro V25 V23 Pro V23 5G V23e 5G T1 Pro 5G T1 5G T1 Y75 5G Y35 Y22 Y22s

À partir de mi-décembre 2022

A partir du S1 2023 V21 5G V21e V20 Pro V20 V20 2021 Y75 Y73 Y72 5G Y53s Y21 Y33s Y20G Y21T Y33T T1x Y51A Y31 Y20T



Roadmap FuntouchOS 13 – Téléphones iQOO

Fin septembre 2022

Fin octobre 2022 iQOO 9T iQOO 9 SE iQOO Néo 6

Mi-novembre 2022 iQOO Z6 iQOO Z6 Pro iQOO Z6 5G

Mi-décembre 2022 iQOO Z5 iQOO 7 Légende iQOO 7 iQOO Z3 5G

Mi-janvier 2023

Votre téléphone Vivo ou iQOO est-il sur la liste ? Faites-nous savoir dans la section des commentaires.

C’est donc tout sur la feuille de route FuntouchOS 13, les appareils pris en charge et les fonctionnalités. Que pensez-vous du FuntouchOS 13 ? Faites-le nous savoir ci-dessous.

