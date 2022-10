Les joueurs de Call of Duty Modern Warfare 2 ont un nouveau personnage préféré

Elle s’appelle Valeria Garza et dans Call of Duty: Modern Warfare 2, c’est une tueuse qui a travaillé pour le cartel « El Sin Nombre ». Dans le jeu, il apparaît au milieu de la campagne et en peu de temps, il a kidnappé le cœur des joueurs de la célèbre série.

Ces jours-ci, on parle beaucoup des beautés présentes dans Call of Duty: Modern Warfare 2, compte tenu de l’accès anticipé à la campagne pour ceux qui ont précommandé le jeu. Parmi ceux-ci se trouve Amsterdam, le décor de la quatrième mission parfaitement recréé au point de soulever la question de savoir si ce que vous voyez à l’écran est la réalité ou un jeu vidéo. Mais ce n’est pas tout, car en ces heures un autre élément du jeu de tir d’Activision attire l’attention de la communauté : le personnage de Valeria Garza.

C’est un tueur qui travaillait pour le cartel « El Sin Nombre ». Dans le jeu, elle apparaît pour la première fois au milieu de la campagne lors d’un interrogatoire qui la voit comme la protagoniste. Un moment plein de pathétique et de tension, dominé par le caractère fort et direct de Valeria. Son discours bilingue est coupant et troublant. A partir de ce moment, la tueuse volera toutes les scènes où elle est présente, grâce à son charisme et sa présence scénique.

Cela explique l’amour de la communauté pour ce personnage, incarné par Maria Elisa Camargo, actrice et militante équatorienne. Pour remercier l’affection qu’elle reçoit ces derniers jours de la part des internautes, elle a récemment publié une photo sur Twitter qui la représente avec le costume mo-cap, un vêtement particulier utilisé pour la technologie de capture de mouvement, qui permet de capturer les performances de l’acteur et de les reproduire. dans le jeu.

Au-delà de la caractérisation de Valeria, ce n’est pas la première fois que les protagonistes de Call of Duty gagnent l’affection du public, démontrant à quel point les équipes de développement derrière la célèbre franchise Activision accordent une grande importance aux personnages de la campagne, à cette au point de devenir de véritables icônes au sein de la série. Il suffit de mentionner ne serait-ce que le capitaine Price, pour rester dans le dédale de Modern Warfare.

Pendant ce temps, ceux qui n’ont pas précommandé pourront jouer à Call of Duty: Modern Warfare 2 à partir du 28 octobre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC, via Steam ou Battlenet.