La mise à jour de l’application de livres audio Spotify rejetée par Apple trois fois sur les règles d’achat dans l’application

Comme décrit dans une nouvelle mise à jour de son site Web Time to Play Fair, Spotify a fait face à la colère d’App Test suite à sa tentative de lancer un magasin de livres audio dans l’application Spotify sur iPhone. L’application a été rejetée trois fois par App Test en raison de violations des règles d’achat intégré d’Apple, avant d’être finalement approuvée mardi. L’expérience de l’application finalement approuvée implique un processus en neuf étapes, beaucoup plus compliqué que Spotify ne voulait idéalement offrir, pour se conformer aux règles de l’App Store.

Spotify affirme qu’il s’agit d’un autre cas de domination anticoncurrentielle d’Apple sur l’économie des applications. Spotify a déposé une première plainte officielle auprès de la Commission européenne en 2019. La commission enquête toujours.

L’objectif initial de Spotify était d’offrir une expérience de magasin simple dans l’application Spotify pour que les utilisateurs puissent parcourir et acheter des livres audio. Cela indiquerait ouvrir l’application Spotify, trouver un livre audio et acheter directement dans l’application. Cependant, comme ils ne veulent pas donner à Apple une réduction de 30 % des revenus, ils ne sont pas autorisés à proposer l’achat de livres dans l’application. Au lieu de cela, ils doivent plutôt diriger les utilisateurs vers le Web.

Cependant, Apple réglemente également avec soin la manière dont les applications peuvent informer les utilisateurs de l’application qu’une expérience de magasin est disponible en dehors de l’application.

Ainsi, Spotify a décidé de créer un flux qui n’enfreint pas les règles d’Apple. Tel que rapporté par le New York Times, Spotify a déclaré que deux avocats étaient intimement impliqués dans le processus de conception et de développement. Cela a abouti à un processus compliqué en neuf étapes qui impliquait de choisir de recevoir un e-mail qui inclurait le prix du livre audio et un lien pour l’acheter.

Après avoir initialement approuvé l’application, Apple a bloqué les soumissions ultérieures de l’application Spotify. Spotify a modifié le flux pour ne pas inclure de bouton d’achat dans l’e-mail reçu. Au lieu de cela, l’e-mail renverrait au magasin de Spotify sur le Web. Apple a également rejeté cela.

Apple a déclaré que les applications ne sont pas autorisées à envoyer un e-mail d’appel à l’action direct aux utilisateurs au lieu de proposer des achats intégrés. Spotify a finalement cédé et supprimé les étapes de courrier électronique et tous les liens vers la boutique en ligne. Les clients doivent désormais savoir qu’ils doivent accéder au site Web de Spotify pour effectuer un achat. Apple a approuvé cette version de l’application cette semaine.

Rien dans ce récit n’est particulièrement surprenant – les règles d’Apple concernant l’IAP sont relativement claires ici et Spotify a combattu Apple sur des points très similaires auparavant – mais c’est une autre occasion pour Spotify de mettre en évidence ce qu’il considère comme un terrain de jeu injuste. Apple ne bouge certainement pas à moins qu’un tribunal ne l’y oblige.

