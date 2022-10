iOS 16.2 permet aux utilisateurs de signaler à Apple le déclenchement involontaire d’un SOS d’urgence

Apple a publié mardi la première version bêta d’iOS 16.2 pour les développeurs, et elle est livrée avec de nouvelles fonctionnalités, en particulier pour les utilisateurs d’iPad. Et en ce qui concerne l’iPhone, Apple a ajouté une nouvelle option intrigante qui permet aux utilisateurs de signaler à l’entreprise le déclenchement involontaire d’un SOS d’urgence.

Apple veut savoir quand Emergency SOS est accidentellement déclenché

Comme l’a noté iDeviceAide et également confirmé par Netcost-security.fr, la version bêta d’iOS 16.2 demande désormais aux utilisateurs des commentaires lorsqu’ils annulent le mode SOS d’urgence. Le système affiche une notification qui ouvre l’assistant de commentaires pour envoyer des données Apple sur ce qui s’est passé à ce moment-là. « Avez-vous intentionnellement déclenché Emergency SOS sur votre iPhone ? », indique le message.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Emergency SOS est une fonctionnalité introduite il y a des années dans iOS qui permet aux utilisateurs d’appeler rapidement les services d’urgence en maintenant simplement les boutons de l’iPhone enfoncés pendant quelques secondes. Avec l’iPhone 14, Emergency SOS a été intégré à Crash Detection, qui utilise les capteurs de l’iPhone pour identifier les accidents de voiture et appeler automatiquement les services d’urgence.

Par coïncidence, la nouvelle fonctionnalité permettant d’envoyer un commentaire après l’annulation du SOS d’urgence intervient après la le journal Wall Street a rapporté le mois dernier que Crash Detection avait appelé l’urgence par erreur lorsque les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch montaient sur des montagnes russes. Cependant, le rapport a ensuite été mis à jour pour clarifier que les utilisateurs appuyaient accidentellement sur les boutons de l’appareil pour déclencher le SOS d’urgence.

Bien sûr, il est vraiment intéressant de voir qu’Apple souhaite obtenir des commentaires sur la fonctionnalité pour l’améliorer et éviter les faux positifs.

En savoir plus sur iOS 16.2

En plus des commentaires sur la fonction SOS d’urgence, iOS 16.2 et iPadOS 16.2 présentent la nouvelle application Freeform, qui a été annoncée en juin lors de la WWDC 2022. Cette application permet aux utilisateurs d’écrire et de dessiner ensemble dans un canevas collaboratif.

Les mises à jour s’accompagnent également d’améliorations de l’application Home et des activités en direct. Pour les utilisateurs d’iPad, iPadOS 16.2 permet la prise en charge d’un écran externe avec Stage Manager. Cependant, il n’est pas clair à ce stade quand la mise à jour sera disponible au public.

Vous avez repéré d’autres changements dans la version d’aujourd’hui d’iOS 16.2 beta 1 ? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux ou sur Twitter @Netcost-security.fr.

