Wearables comparés : Apple Watch Ultra contre Garmin Fenix ​​7 (et Epix/Enduro 2)

La nouvelle Apple Watch Ultra propose des mises à niveau importantes, notamment un écran plus grand, un suivi GPS amélioré, un bouton d’action et une autonomie de batterie améliorée.

Mais comment l’Apple Watch Ultra résiste-t-elle en tant que montre de sport haut de gamme par rapport aux Garmin Fenix ​​7, Epix et Enduro 2 ? Voici tout ce que vous devez savoir !

Vidéo : Apple Watch Ultra contre Garmin Fenix ​​7, Epix, Enduro 2

Voici sept catégories dans lesquelles nous avons comparé l’Apple Watch Ultra aux Garmin Fenix ​​7, Epix et Enduro 2 :

Apple Watch contre Garmin : Comparaison des prix

Apple Watch Ultra : 799 $

Garmin Fenix ​​7 : 699 $ et plus

Garmin Epix : 899 $ +

Garmin Enduro 2 : 1 099 $

De gauche à droite : Garmin Fenix ​​7, Epix, Enduro 2, Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra et le Garmin Enduro 2 ont tous deux une option à prix unique. Cependant, les Garmin Fenix ​​7 et Epix peuvent être mises à niveau vers les versions Sapphire ou Solar (ou Sapphire + Solar).

Les versions solaires sont livrées avec du verre solaire qui charge la batterie lorsqu’elle est exposée à la lumière directe du soleil. Cela peut prolonger la durée de vie de la batterie d’une semaine supplémentaire ou plus. Il en coûte 100 $ de plus pour les Garmin Fenix ​​7 et Epix.

Les versions saphir sont fabriquées à partir de verre saphir et de titane, remplaçant le verre et l’acier Gorilla de la version régulière. Cette mise à niveau coûte également 100 $ supplémentaires.

Le Garmin Enduro 2 a déjà inclus les mises à niveau Solar et Sapphire.

Avec ce prix, Apple Watch Ultra est très compétitif avec les montres de sport haut de gamme de Garmin. Seul le modèle de base du Garmin Fenix ​​7 est moins cher.

Affichage

Il est difficile de nier à quel point l’affichage est agréable sur l’Apple Watch Ultra. C’est l’un des meilleurs écrans jamais conçus pour une smartwatch. À 49 mm, il est également assez grand pour être facilement vu et utilisé pendant l’entraînement.

L’écran de l’Apple Watch Ultra est également exceptionnellement lumineux. Montant jusqu’à 2000 nits à l’extérieur, il est incroyablement facile à voir, même en plein soleil.

Le plus comparable ici serait le Garmin Epix. Alors que les deux autres Garmin utilisent un écran transflectif à mémoire en pixels (MIP), l’Epix dispose d’un écran AMOLED. Cet écran a fière allure, même s’il n’est pas aussi beau que l’Apple Watch Ultra.

L’écran Garmin Fenix ​​7 et Enduro 2 MIP n’est pas aussi beau à l’intérieur. La principale raison pour laquelle ce type d’écran est utilisé (outre l’avantage d’une durée de vie de la batterie beaucoup plus longue) est qu’il est très facile à voir à l’extérieur ou en plein soleil.

Contrôler l’Apple Watch Ultra par rapport à Garmin

L’Apple Watch Ultra est principalement contrôlée via l’écran tactile, mais comprend également une molette de défilement numérique, un bouton normal et le nouveau bouton d’action. Le bouton d’action est un ajout intéressant pour les démarrages et les fractionnements de précision, mais la possibilité de le personnaliser est encore un peu limitée.

Le plus gros inconvénient d’Apple Watch Ultra pour une utilisation sportive ici est la dépendance à l’écran tactile lui-même. Bien que l’écran tactile fonctionne très bien et soit super réactif, il peut devenir très difficile à utiliser lorsque vos doigts deviennent très moites.

Alors que les Garmin Fenix ​​7, Epix et Enduro 2 utilisent également un écran tactile, il y a une grande différence : il est 100 % facultatif. Il n’y a rien sur la montre qui ne puisse être fait via l’un des cinq boutons. Même zoom avant et panoramique sur les cartes pendant la navigation.

Précision

L’Apple Watch Ultra et la Garmin Fenix ​​7 (et d’autres) sont toutes très précises en ce qui concerne la précision de la fréquence cardiaque. L’Apple Watch Ultra a tendance à être légèrement plus cohérente, bien que la différence soit mineure.

De même, ces montres ont toutes une grande précision GPS. D’après mon expérience, la précision du GPS Garmin est légèrement plus fiable – mais seulement une petite marge.

En ce qui concerne le suivi du sommeil, l’Apple Watch Ultra fait un bien meilleur travail. Les Garmin Fenix ​​7, Epix et Enduro 2 ont un peu de mal à détecter les heures de réveil avant de sortir du lit, ils ont donc tendance à surestimer combien j’ai dormi par rapport à l’Apple Watch Ultra, qui est meilleure pour la détection de réveil.

En dehors du sommeil, la différence de précision entre ces montres est extrêmement subtile, je ne suggérerais donc pas d’utiliser la précision comme un facteur déterminant lors de votre choix.

Fonctionnalité de montre intelligente

Même si nous comparons Apple Watch Ultra à Garmin en tant que montres de sport, il est également bon de savoir ce qu’elles peuvent faire en tant que montres intelligentes.

Sans surprise, l’Apple Watch Ultra est ici la gagnante. Il a toutes les mêmes capacités de smartwatch qu’une Apple Watch ordinaire, qui est (de loin) la meilleure smartwatch disponible. Que vous souhaitiez passer des appels, envoyer/recevoir des SMs, écouter de la musique, obtenir un itinéraire ou à peu près n’importe quoi d’autre, vous pouvez le faire.

Étant donné que l’Apple Watch Ultra inclut la prise en charge LTE, vous pouvez également faire tout ce qui est indiqué ci-dessus sans votre téléphone à proximité, bien qu’il vous en coûtera probablement 10 $ supplémentaires par mois pour ajouter la montre à votre forfait téléphonique.

Les Garmin Fenix ​​7, Epix et Enduro 2 n’ont pas la même fonctionnalité de smartwatch. Cependant, vous pouvez recevoir des notifications (telles que SMs, téléphone et calendrier) à partir de votre téléphone, utiliser Garmin Pay comme portefeuille et pouvez également télécharger et lire de la musique directement depuis Spotify.

Et en termes de stockage :

Apple Watch Ultra : 32 Go

Garmin Fenix ​​7 et Epix : 16 Go

Garmin Fenix ​​7 et Epix (saphir) : 32 Go

Garmin Enduro 2 : 32 Go

Fonctionnalité de montre de sport

Bien que l’Apple Watch Ultra soit une montre intelligente supérieure, c’est l’ensemble de fonctionnalités de la montre de sport où Garmin se distingue en première classe.

L’Apple Watch Ultra propose des options de personnalisation de l’entraînement. Diverses mesures d’entraînement peuvent être activées ou désactivées, et il existe quelques zones pour ajuster les mesures que vous souhaitez afficher.

Les Garmin Fenix ​​7, Epix et Enduro 2 en prennent autant, beaucoup plus loin.

Avec Garmin, vous pouvez créer un nombre illimité d’écrans à afficher dans une grande variété de formats (y compris ceux mélangés à la navigation). Le nombre de métriques disponibles et d’options de personnalisation de l’entraînement est énorme.

Il y a tellement de choses ici que vous n’y toucherez jamais, même si d’autres que j’ai trouvées incroyablement très utiles.

Par exemple, j’ai le type d’entraînement « Treadmill » pour diffuser automatiquement ma fréquence cardiaque. Ainsi, chaque fois que je cours sur le Peloton Tread, mon Garmin se synchronise et s’affiche sur l’écran devant moi.

Non seulement la personnalisation de l’entraînement comme celle-ci n’est pas disponible sur l’Apple Watch Ultra, mais elle ne permet aucune diffusion de la fréquence cardiaque. Certains appareils (comme Peloton) ont une solution de contournement pour cela, mais cela ne fonctionne pas toujours.

Pendant les entraînements en plein air, Garmin dispose d’une fonction de fourches de trail qui vous permet de savoir exactement jusqu’où et où tourner ensuite. Et si vous avez besoin de trouver un nouveau parcours ou de changer pour obtenir un itinéraire complet vers votre point de départ, vous pouvez le faire même au milieu d’une séance d’entraînement – même si vous n’avez pas d’itinéraire téléchargé ou planifié, car tous les cartes et tout sont déjà téléchargés sur la montre.

En dehors des entraînements, les Garmin Fenix ​​7, Epix et Enduro 2 vous donnent un accès immédiat à votre statut HRV, à votre état de préparation à l’entraînement, à votre statut d’entraînement, à votre batterie corporelle, à votre score de sommeil, etc. Vous pouvez également ajouter en toute transparence des plans d’entraînement complets ou créer des entraînements sur l’application ou sur la montre elle-même.

Pour moi, c’est là que l’Apple Watch Ultra fait toujours extrêmement défaut. Bien que certaines applications tierces puissent aider à compenser cela (j’en ai utilisé et testé des dizaines), à ce jour, aucune combinaison d’entre elles ne fonctionne aussi bien.

Apple Watch Ultra contre Garmin : Autonomie de la batterie

L’Apple Watch Ultra a une autonomie de batterie deux fois supérieure à celle de l’Apple Watch ordinaire. Et bien que ce soit génial, cela fait encore pâle figure par rapport à Garmin. Nous allons jeter un coup d’oeil:

Vie de la batterie:

Apple Watch Ultra : jusqu’à 3 jours

Garmin Epix : Jusqu’à 10 jours

Garmin Epix Solar : Jusqu’à 17 jours

Garmin Fenix ​​7 : Jusqu’à 18 jours

Garmin Fenix ​​7 solaire : jusqu’à 30 jours

Garmin Enduro 2 : Jusqu’à 45 jours

Ou si nous examinons la durée de vie de la batterie en mode GPS normal :

Apple Watch Ultra : 12 heures

Garmin Epix : 42 heures

Garmin Fenix ​​: 57 heures

Garmin Enduro 2 : 150 heures

Apple Watch Ultra contre Fenix ​​7, Epix, Enduro 2 : suggestions

Si être capable de suivre et de surveiller votre entraînement est votre plus grande priorité pour une montre, alors Garmin est toujours le choix très facile ici. Le choix de Garmin dépend de vos besoins, de vos préférences et, bien sûr, de votre budget.

Si vous aimez les sports de plein air mais que ce n’est pas votre priorité en termes de montre, alors l’Apple Watch Ultra est la solution.

Pour moi, je pourrais aller dans les deux sens. Quand je suis concentré sur la course, je ne veux rien de plus qu’un Garmin ou un Coros. Quand je ne cours pas beaucoup, je préfère l’Apple Watch Ultra. Faites-moi savoir ce que vous préférez sur nos réseaux sociaux!

Acheter Apple Watch Ultra

Acheter Garmin Fenix ​​7, Epix, Enduro 2

