L’application iOS Pok Pok Playroom pour enfants se met dans l’esprit d’Halloween

Suite au lancement de mises à jour telles qu’un séquenceur musical, une machine à marbre et du contenu spatial, Pok Pok Playroom for kids a reçu une autre nouvelle version. De nombreux jouets de l’application ont un nouveau contenu d’Halloween qui offre un jeu ouvert et amusant tout en encourageant la croissance avec l’imagination, la curiosité, la narration, la motricité fine, la cause et l’effet, et plus encore.

En seulement un an et demi, Pok Pok Playroom a remporté un Apple Design Award, un Editors’ Choice Award et a publié dix mises à jour impressionnantes.

Maintenant, la dernière mise à jour est une version amusante d’Halloween :

« Les enfants entreront dans l’esprit d’Halloween avec de nouvelles opportunités de jeux de rôle uniques réparties sur une variété de jouets. Célébrez avec de nouveaux aliments, des costumes, des décorations, des trucs ou des friandises et toutes sortes de choses festives amusantes à trouver.

Voici ce qu’il faut rechercher :

Une foire Spooky visite la ville, y compris un festival de montgolfières, des décorations effrayantes, des paniers de bonbons cachés à trouver et un défilé de personnages costumés.

La maison s’est transformée en maison hantée, avec des meubles poussiéreux, des toiles d’araignées, un chaudron fonctionnel et une armoire pleine de costumes.

Les magasins font peau neuve avec de nouveaux jouets, des aliments bizarres et des décorations effrayantes à l’échelle des jouets. Jouez à vous déguiser et faites des tours de passe-passe !

Blocs idiots ? Plus comme Spooky Blocks! L’ajout de nouveaux blocs thématiques et de personnages de blocs épouvantables propulse cette extension inquiétante vers de nouveaux sommets !

Pok Pok Playroom est disponible sur l’App Store avec un essai gratuit de 14 jours.

Si vous avez de jeunes enfants et que vous n’avez pas encore vérifié Pok Pok Playroom, voici ce que j’ai trouvé après l’avoir testé avec mon enfant de quatre ans :

« Je pense que Pok Pok est une application incontournable pour les enfants qui est belle, amusante, engageante et développe les compétences et l’expérience qui sont cruciales pour nos enfants – la créativité, la joie d’apprendre et un état d’esprit de croissance. »

