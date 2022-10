Le portrait de Webb des piliers de la création est un délice rempli d’étoiles

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le télescope spatial James Webb continue de livrer à la pelle. Cette semaine, la NASA a publié une image étonnante d’une formation céleste photographiée pour la première fois par Hubble en 1995, affectueusement connue sous le nom de Piliers de la Création.

La cible emblématique est une récolte serrée de la nébuleuse de l’Aigle située à environ 6 500 années-lumière de la Terre. Les arches et les flèches sont des nuages ​​de gaz et de poussière qui servent d’incubateurs pour de nouvelles étoiles. La caméra proche infrarouge (NIRCam) haute puissance de Webb a pu imager la formation avec beaucoup plus de détails que précédemment.

Chose intéressante, la NASA a déclaré qu’il n’y avait pas de galaxies dans le dernier portrait de Webb. En effet, un mélange de gaz translucide et de poussière connu sous le nom de milieu interstellaire dans notre propre Voie lactée bloque notre vision de l’univers plus profond, permettant aux étoiles d’occuper le devant de la scène.

Les lignes ondulées près des bords de certains piliers sont des éjections d’étoiles qui sont encore en formation. Parfois, ils lancent des jets qui entrent en collision avec des matériaux à proximité et provoquent des ondes de choc qui ressemblent aux motifs ondulés créés par les bateaux lorsqu’ils se déplacent dans l’eau. Cela est plus évident dans les deuxième et troisième piliers à partir du sommet, où l’on estime que les nouvelles étoiles n’ont que quelques centaines de milliers d’années.

Les orbes rouge vif – dont beaucoup présentent les pointes de diffraction de Webb – sont des étoiles nouvellement formées. Lorsque des amas de gaz et de poussière atteignent une masse suffisante, ils commencent à s’effondrer sous l’effet de la gravité, se réchauffent et finissent par former de nouvelles étoiles.

Hubble a imaginé les piliers de la création en 1995 et à nouveau environ deux décennies plus tard. De nombreux autres observatoires se sont également penchés sur le corps céleste au fil des ans. Les nouvelles données de Webb aideront les chercheurs à mieux comprendre comment les étoiles se forment et à atterrir sur un décompte beaucoup plus précis des étoiles nouvellement formées.

Une version pleine résolution et non compressée de la vue de Webb sur les piliers de la création mesure 13 560 x 6 551 et pèse 147,27 Mo. Il est disponible en téléchargement directement sur le site Web du télescope Webb.