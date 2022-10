Les revenus de la technologie peuvent nous montrer à quel point les choses vont mal, suggère CNN

CNN a souligné les prochains rapports sur les bénéfices technologiques d’Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Twitter – et a suggéré qu’ils ne seraient pas jolis.

Le site affirme que c’est peut-être le trimestre au cours duquel les géants de la technologie révèlent que leur apparente immunité au climat économique plus large touche à sa fin…

Après des mois de licenciements, de gels des embauches et d’autres mesures de réduction des coûts, les grandes entreprises technologiques sont prêtes à fournir l’aperçu le plus détaillé à ce jour sur la gravité de la situation pour leurs entreprises au milieu des craintes d’une récession imminente. La société mère de Snapchat, qui a anéanti une grande partie du secteur technologique en mai avec un avertissement concernant une détérioration de l’économie, devrait publier jeudi ses résultats du troisième trimestre. Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Facebook (FB)-parent Meta, Microsoft (MSFT), Twitter (TWTR) et Google-parent Alphabet (GOOGL) publieront chacun leurs résultats la semaine suivante. « Les gens devraient probablement se préparer à ces résultats », a déclaré Scott Kessler, responsable du secteur mondial de la technologie au sein de la société de recherche Third Bridge Group.

L’inflation a vu les prix augmenter tandis que la plupart des consommateurs ont vu leur pouvoir d’achat diminuer car les salaires ne suivent pas le rythme. Des taux d’intérêt plus élevés rendent le crédit plus cher, et la force record du dollar pousse les prix à l’étranger à la hausse ou réduit les bénéfices.

Un dollar américain plus fort peut également rendre les produits matériels d’entreprises comme Apple moins abordables pour les consommateurs étrangers, ce qui, comme le souligne Zino, est problématique étant donné que « la plupart de ces entreprises génèrent plus de la moitié de leurs revenus en dehors des États-Unis ».

Les entreprises américaines réagissent de différentes manières aux fluctuations des devises. Apple augmente au moins certains prix en fonction de la force du dollar, ce qui entraîne des hausses de prix d’environ 20 % sur certains produits vendus en Europe. Google, en revanche, maintient les prix des produits mais gagne beaucoup moins sur les ventes à l’étranger.

Les analystes s’attendent à ce que la plupart des entreprises technologiques signalent une croissance réduite (ou des déclins), ainsi que des baisses encore plus prononcées de leurs bénéfices.

Apple a mieux résisté à la tempête que la plupart des entreprises, et le rapport sur les résultats de la semaine prochaine ne tiendra pas compte des effets des dernières hausses de prix. Compte tenu de la forte demande apparente et continue, il semble peu probable que les bénéfices de l’AAPL décevront.

Cependant, les mauvais résultats d’autres entreprises technologiques pourraient avoir un effet d’entraînement, car les investisseurs sont plus généralement effrayés par les bénéfices technologiques et déplacent leur argent vers d’autres secteurs.

Apple devrait publier ses résultats du quatrième trimestre 2022 le 27 octobre. Conformément aux trimestres précédents, la société n’a proposé aucune orientation, bien que le PDG Tim Cook ait déclaré qu’il était « optimiste » pour le trimestre.

Les revenus de juillet à septembre comprendront les ventes de lancement de trois des quatre modèles d’iPhone 14, ainsi que les premières ventes de l’Apple Watch Series 8, de l’Apple Watch Ultra et de la dernière génération d’AirPods Pro.

