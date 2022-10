Le Fonds de football de l’UEFA ferme et tout l’argent disparaît. Comment a fonctionné l’arnaque qui a convaincu des milliers de personnes

La chaîne Telegram liée à ce projet d’investissement comptait environ 70 000 utilisateurs en son sein. L’argent était caché dans une série de portefeuilles sur la blockchain Tron.

ATTENTION – SITE NON ACCESSIBLE. Pour ceux qui ont investi leur épargne dans l’Uefa Football Fund, ce n’était pas franchement rassurant de retrouver cet écrit signé par la Commission nationale des entreprises et de la Bourse (Consob) sur le portail d’investissement. L’arrêt est arrivé le 13 octobre et la raison en est que la société à laquelle ce portail était connecté avait reçu une interdiction préventive d’opérer sur le territoire italien.

L’UEFA Football Fund était un projet qui offrait à tous ses membres un rendement fixe de 2,5 % par jour. Aucun risque. Ce portail promettait de générer des revenus à partir des paris sportifs. La plateforme s’est occupée de tout mais les mécanismes financiers sur lesquels elle reposait n’étaient pas très clairs : l’Uefa Football Fund a déclaré avoir créé un système grâce auquel même si un pari ne fonctionnait pas, il pouvait rembourser la totalité du montant.

Peu importe. Comme l’a démontré le journal Decripto.org, spécialisé dans l’analyse des arnaques à la crypto-monnaie, l’ancien stratagème de Ponzi était très probablement à la base de la structure économique de la plateforme. Les gains ne provenaient pas des utilisateurs d’un produit mais étaient simplement garantis par les nouveaux arrivants qui étaient persuadés d’investir dans la plateforme. Plus ils apportaient d’abonnés, plus ils gagnaient grâce au lien de parrainage, les codes avec lesquels les nouveaux arrivants pouvaient être liés aux anciens investisseurs.

Qui est l’arnaque et qui sont les escrocs

Giorgio Scura est le directeur de Decripto.org et c’est lui qui explique les dimensions de l’Uefa Football Fund à Netcost-security.fr : « Tout d’abord, le nom n’annule rien à voir avec l’Uefa. Il a été choisi pour donner une idée de la fiabilité mais ce projet n’est lié à aucune institution. Il y avait plus de 70 000 membres dans le groupe italien Telegram lié au Fonds de football de l’UEFA. Maintenant, cette part a baissé mais on peut estimer qu’au moins 50 000 personnes rien qu’en Italie ont investi dans la plateforme ».

Ces utilisateurs ne peuvent pas être qualifiés de tous arnaqués et même pas de tous les arnaqueurs. « Toutes les responsabilités – explique Scura – devront être clarifiées mais il n’est pas si facile de faire la distinction entre les escrocs et les escrocs. À l’intérieur de ce mécanisme, il y avait ceux qui investissaient de petites sommes et espéraient gagner avec ceux-ci et ouvraient à la place des chaînes YouTube et des pages Instagram pour parrainer ce programme et trouver de nouveaux poulets à attirer. Le schéma de Ponzi fonctionne comme ça. Plus vous avez de personnes sous vous, plus vous pouvez gagner ».

L’entreprise derrière le Fonds de football de l’UEFA

Il n’y a aucune trace du portail et de ses activités. Après l’avis de la Consob, une série de retraits d’utilisateurs du Fonds de football de l’UEFA a commencé, ce qui a conduit à l’effondrement et à la fermeture du système. On ne sait pas où est allé l’argent. Toutes les traces mènent à une série de nœuds dans la blockchain Tron, une séquence de transferts qui aboutit à des portefeuilles d’échange, des portefeuilles virtuels qui transforment les crypto-monnaies en monnaie.

Le seul nom qui ressort est celui de M. Sam, un homme d’origine chinoise qui s’est présenté par visioconférence lors d’un événement organisé à Caserte par une série de recruteurs du Fonds de football de l’UEFA le 18 septembre. M. Sam avait expliqué ses plans pour l’entreprise mais son identité n’a jamais été vérifiée par d’autres sources et on doute maintenant qu’il ait jamais existé.

Comment reconnaître un schéma de Ponzi

Il n’y a pas de recette pour comprendre quand un schéma de Ponzi est rencontré mais selon Giorgio Scura de Decripto.org dans ce cas, certains signes pourraient être saisis : « Le site a été écrit en italien approximatif. Le soupçon pourrait aussi venir tout de suite. Cependant, il y avait d’autres éléments qui pouvaient nous rendre suspects : il n’y avait pas de localisation réelle et vérifiable, il n’y avait pas d’explication claire du mécanisme sous-jacent et surtout le gain était vraiment très élevé. Ici, vous pouvez en être sûr. Si un groupe d’investisseurs vous propose des gains élevés et constants, il y a certainement quelque chose qui ne va pas à la base ».