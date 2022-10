Application HDR « Vivid » à l’échelle du système pour macOS mise à jour avec le « mode Eclipse » et un navigateur Web pour iOS

Vivid est une application macOS introduite plus tôt cette année qui apporte l’expérience HDR à l’ensemble du système, afin que les utilisateurs puissent profiter à tout moment du haut niveau de luminosité de l’écran intégré du MacBook Pro et du Pro Display XDR d’Apple. Cette semaine, l’application a été mise à jour avec un nouveau « mode Eclipse », tandis que les développeurs ont également publié un nouveau navigateur Web pour iOS.

Le MacBook Pro 2021 et le Pro Display XDR peuvent atteindre jusqu’à 1 600 nits de luminosité. Cependant, cela est limité au moment où l’utilisateur regarde du contenu HDR, tandis que d’autres parties du système ne peuvent prendre la luminosité que jusqu’à 500 nits.

Lorsque Vivid a été créé, il a superposé une fenêtre HDR invisible pour débloquer des niveaux de luminosité plus élevés. Avec le nouveau Vivid 2, l’application a été complètement réécrite pour rendre cette expérience encore plus fluide, car la méthode d’origine pouvait entrer en conflit avec certains lecteurs vidéo. Même ainsi, l’application est toujours entièrement basée sur les API Apple et n’utilise aucun piratage ou modification du système nécessitant un accès au niveau racine.

Mais la mise à jour comprend également une nouvelle fonctionnalité appelée « Mode Eclipse ». Alors que Vivid a été créé pour libérer le potentiel de luminosité des écrans d’Apple, il permet désormais aux utilisateurs de rendre l’affichage « plus sombre que le minimum normal ». Selon les développeurs, Vivid 2 utilise également moins de processeur lorsqu’il est en cours d’exécution.

Au cours des sept derniers mois, nous avons écouté attentivement les commentaires de nos utilisateurs et nous nous sommes concentrés sur l’amélioration de la compatibilité à tous les niveaux. Vivid 2.0 est entièrement reconstruit à partir de zéro en mettant l’accent sur les performances, l’utilisation de la batterie, la compatibilité et l’intégration du système.

Vivid apporte la navigation Web HDR sur iOS

Mais ce n’est pas tout. Vivid a maintenant également une application iOS. Mais comme le système d’exploitation mobile d’Apple ne permettrait pas à une application comme Vivid de s’exécuter sur le système, les développeurs ont créé un navigateur Web qui peut également forcer l’écran de l’iPhone à son niveau de luminosité maximal.

Vivid 2 est maintenant disponible sur le Mac App Store. Les utilisateurs peuvent l’essayer gratuitement, tandis qu’une licence complète de l’application coûte 22,99 $. Quant au nouveau Vivid Browser pour iOS, il est désormais disponible gratuitement sur l’App Store.

