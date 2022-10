Les caractéristiques du Samsung Galaxy S23 fuient en ligne, indiquent des changements très mineurs

Quelque chose à espérer : à l’approche du premier trimestre 2023, des rumeurs et des fuites concernant les prochains téléphones phares Galaxy de Samsung commencent à apparaître en ligne. Le mois dernier, la conception mise à jour du S23 a été divulguée. Et maintenant, les caractéristiques du téléphone lui-même ont été publiées.

Les téléphones Galaxy S22 actuels de Samsung ont reçu une réponse mitigée de la part des consommateurs. Les derniers modèles étaient très similaires aux appareils Galaxy S21 de l’année précédente, le seul changement notable étant un processeur amélioré. En fait, le S22 a une batterie légèrement plus petite que son homologue S21.

Les acheteurs étaient optimistes sur le fait que Samsung opterait pour une mise à niveau plus « significative » des caractéristiques lors de la sortie des modèles Galaxy S23 au début de 2023, mais cela ne semble pas être le cas sur la base des caractéristiques divulguées publiées par Yogesh Brar.

Galaxy S23

(rumeur) – 6,1″ FHD+ sAMOLED, 120 Hz

– SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

– Caméra arrière : 50MP (OIS) + 12MP (UW) + 10MP (Télé)

-Caméra avant : 10MP

– 8 Go de RAM

– 128/256 Go de stockage

– Android 13, OneUI 5

– Batterie 3 900 mAh, 25 W filaire, charge sans fil 15 W — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 18 octobre 2022

Brar rapporte que le téléphone arborera à nouveau un processeur amélioré, restant un SoC de 4 nm comme on le trouve dans le S22. L’écran conservera également la même taille de 6,1 pouces et la même résolution de 1080×2340.

Les caméras devraient être les mêmes en termes de mégapixels, bien que Samsung puisse ajouter plus de fonctionnalités logicielles pour améliorer les performances de la caméra. Le téléphone comprendra à nouveau 128 Go ou 256 Go de stockage interne, ainsi que 8 Go de RAM. Samsung a récemment annoncé un LPDDR5X plus rapide, il est donc possible que cela se retrouve sur les prochains modèles S23.

Enfin, les téléphones seraient dotés d’une batterie de 3900 mAh, une légère amélioration par rapport aux 3700 mAh trouvés sur le S22. Cependant, c’est toujours moins que la batterie de 4000 mAh du S21. Aucune mise à niveau des vitesses de charge pour cette génération non plus. Il aurait été bien que Samsung inclue les capacités de charge de 45 W trouvées sur le S22 Ultra, mais ce n’est apparemment pas le cas.

Et maintenant vient votre tout premier et très tôt regard sur la vanille #Samsung #GalaxyS23! (vidéo 360° + rendus 5K nets et croustillants + dimensions) #FutureSquad Au nom de @digitindia ‘🏻 https://t.co/XEl4Ti63CV pic.twitter.com/HlGz1vbSKg – Steve H.McFly (@OnLeaks) 27 septembre 2022

Une autre fuite vient d’OnLeaks, révélant cette fois le design du prochain S23. La conception mise à jour semble se débarrasser de la crête entourant les caméras, qui a été vue sur les deux derniers modèles Galaxy standard. L’apparence générale ne semble pas beaucoup changer, bien que les caractéristiques montrent que le S23 est plus épais de quelques fractions de millimètre par rapport à son frère aîné.

Dans l’ensemble, le Galaxy S23 ne vaut peut-être pas la peine d’être mis à niveau si vous utilisez déjà un Galaxy S22 ou peut-être même un Galaxy S21. Il est plutôt décevant de voir Samsung se contenter d’améliorer ses téléphones phares, en particulier par rapport aux années précédentes, où les mises à niveau annuelles ont généré des gains significatifs.

Si vous êtes toujours sur un Galaxy encore plus ancien, ou si vous voulez faire le saut d’une autre entreprise, le S23 pourrait cependant être une excellente option. Une autre bonne alternative serait de trouver une offre abordable sur le modèle de la génération précédente une fois le S23 sorti, car Samsung réduit généralement les prix d’un montant décent.