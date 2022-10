Maxis confirme que le prochain jeu Sims est en préparation

Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle : cela fait huit ans que Les Sims 4 n’est pas sorti sur consoles et PC — la pause la plus longue entre les jeux de l’histoire de la franchise. La bonne nouvelle est que Maxis vient de révéler Project Rene, la prochaine itération de la série. La mauvaise nouvelle est qu’il en est à ses débuts de développement et que nous ne verrons pas de jeu fini avant plusieurs années.

Mardi, Maxis a confirmé qu’il développait activement Les Sims 5. Nom de code Project Rene, le jeu en est aux premiers stades de développement. Cependant, Maxis en a assez pour pouvoir démontrer un gameplay collaboratif au Sims Summit 2022 (ci-dessous).

Le vice-président de Franchise Creative Lyndsay Pearson a déclaré que l’équipe travaille à faire évoluer la façon dont les Sims (les petites personnes simulées qui vivent sur votre écran d’ordinateur) « pensent » et « agissent » dans le jeu.

Les outils de création semblent être un peu plus flexibles, les joueurs pouvant parcourir rapidement différentes options dans l’espace qu’ils construisent. Par exemple, les joueurs peuvent faire défiler les motifs de tissu pour un canapé et voir à quoi ils ressemblent dans la version sans jamais quitter le constructeur.

Maxis veut également mettre l’accent sur la collaboration multijoueur. Pearson a clairement indiqué dans sa présentation que collaborer et créer avec des amis est entièrement facultatif. Cependant, elle a déclaré que l’un des principaux objectifs était de créer une expérience multiplateforme transparente pour que plusieurs joueurs puissent en profiter. Elle l’a démontré en montrant deux instances du jeu – l’une fonctionnant sur un PC et l’autre sur un smartphone. Placer des meubles sur l’un les reproduit instantanément sur l’autre.

Project Rene n’est pas la première fois que Maxis joue avec un jeu Sims multijoueur. Les Sims Mobile gratuits ont mélangé des éléments multijoueurs limités, comme assister à la fête d’un autre joueur. Cependant, le jeu n’a pas été accueilli avec enthousiasme en raison de son modèle microtransactionnel « dépendant de l’achat ». Les joueurs étaient obligés soit d’acheter des packs d’énergie pour continuer à jouer, soit d’attendre des heures que leur barre d’énergie se remplisse progressivement. Ainsi, le jeu n’a jamais vraiment gagné la traction que les itérations standard ont fait.

Le développeur n’avait pas grand-chose à partager puisque le jeu en est encore à ses débuts. Cependant, l’équipe aura des mises à jour régulières sur les progrès et les jalons du projet Rene.

« Nous aurons beaucoup plus à partager au fur et à mesure que nous progressons dans le développement du jeu et les jalons en cours de route », a promis Pearson.

Ne commencez pas encore à retenir votre souffle, cependant. Le produit final est encore « dans des années ». Même s’il devait sortir demain, l’écart entre Les Sims 4 et Project Rene est le plus long des 22 ans d’histoire de la franchise.

Maxis a lancé le premier jeu Sims en février 2000. La suite est arrivée environ quatre ans plus tard. Le développement des Sims 3 (2009) et des Sims 4 (2014) a chacun duré cinq ans. Cela fait déjà huit ans depuis le dernier titre de la franchise, et le développeur vient de commencer à travailler sur le suivant.

Le long écart est probablement dû aux nombreuses extensions des Sims 4. Alors que Les Sims 1-3 avaient respectivement sept, huit et 11 DLC d’extension, tandis que Les Sims 4 avaient 24 modules complémentaires. Ces chiffres n’incluent même pas les plus petits « Stuff Packs ».

Et Dieu merci pour toutes ces extensions. Les fans peuvent avoir une longue attente pour mettre la main sur Les Sims 5, mais s’ils n’ont pas revisité Les Sims 4 depuis un moment, il existe plusieurs extensions de contenu décentes pour prolonger le plaisir du jeu pendant un certain temps.