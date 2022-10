Netatmo explique pourquoi sa Smart Doorbell ne supportera jamais HomeKit Secure Vidéo, et ce n’est pas faux

HomeKit Secure Vidéo (HKSV) est la réponse d’Apple pour assurer la confidentialité des caméras intérieures et extérieures en traitant localement les images pour la détection des personnes et des animaux et dispose d’un cryptage de bout en bout. Cependant, la capacité a un certain nombre d’exigences techniques qui peuvent rendre sa mise en œuvre difficile. Après avoir prévu d’apporter HKSV à sa sonnette vidéo intelligente existante via une mise à jour logicielle, Netatmo a pris la décision difficile de sauter la fonctionnalité, voici pourquoi.

Après avoir intégré HomeKit Secure Vidéo à ses caméras intérieures et extérieures intelligentes au cours des deux dernières années, Netatmo prévoyait d’apporter la fonctionnalité dans une mise à jour logicielle à sa sonnette vidéo intelligente.

Cependant, les défis techniques liés à la consommation d’énergie et à la chaleur des appareils se sont avérés trop importants. Netatmo a partagé tous les détails pour lesquels il a trouvé « impossible de prendre en charge la fonctionnalité HomeKit Secure Vidéo » pour sa Smart Doorbell.

L’intégration de HomeKit Secure Vidéo avec notre sonnette vidéo intelligente représente un défi technique important

L’une des principales exigences d’Apple pour rendre notre sonnette compatible avec HomeKit Secure Vidéo est l’encodage continu de la vidéo à 30 ips. Adopter cette technologie, c’est donc multiplier par 15 le taux de capture et d’encodage vidéo (de 2 ips à 30 ips).

L’avantage de cet encodage à 30 ips est la fonction d’enregistrement avancée, qui permet à l’enregistrement vidéo de démarrer quelques secondes avant que la personne ne soit vue par le capteur – une fonctionnalité très appréciée des utilisateurs de HomeKit Secure Vidéo.

Nos tests préliminaires en laboratoire ont montré que notre sonnette pouvait prendre en charge toutes les fonctionnalités HomeKit Secure Vidéo dans un environnement à température et lumière contrôlées sans aucun problème. Cependant, après notre campagne de test terrain auprès de nos Ambassadeurs internes, nous avons constaté que ce nouvel encodage avait un impact significatif sur la consommation électrique et par conséquent sur la température interne de la Doorbell, affectant négativement l’expérience utilisateur (mesures de protection contre la surchauffe, ralentissements, redémarrages intempestifs ).

Nos équipes de développement ont alors cherché des moyens d’optimiser le logiciel pour réduire l’impact énergétique de cette fonctionnalité. Et avec l’aide de nos ambassadeurs internes et externes, nous avons pu développer une solution dynamique pour activer ou désactiver l’enregistrement avancé en fonction de la température interne du produit.

Cependant, ces optimisations ne permettent pas un enregistrement avancé tout en prenant en charge simultanément une activité Wi-Fi élevée et un encodage vidéo à la volée, nécessaires à la compatibilité HomeKit Secure Vidéo.

Malheureusement, il est impossible de prendre en charge la fonction HomeKit Secure Vidéo tout en maintenant une expérience utilisateur satisfaisante pour notre Smart Vidéo Doorbell

Malgré tous les efforts de nos équipes, nous avons pris la difficile décision de ne pas supporter la technologie HomeKit Secure Vidéo sur la Sonnette Vidéo Intelligente.

Mais ces nombreux mois de développement ont permis à Netatmo d’acquérir une expérience significative par rapport aux contraintes matérielles des produits basse consommation. De plus, les différentes optimisations apportées au produit nous permettent désormais d’offrir une nouvelle fonctionnalité importante à tous les utilisateurs de Smart Vidéo Doorbell : Advanced Recording.

Cette fonctionnalité unique permettra d’enregistrer des vidéos – si la température le permet – quelques secondes avant qu’une personne n’arrive sur les lieux tout en améliorant considérablement les algorithmes qui sont au cœur du produit. Et tout cela sans sacrifier les fonctionnalités de sécurité et de confidentialité qui sont une énorme force pour notre marque.

L’Enregistrement Avancé sera déployé d’ici fin 2022 sur toutes les Sonnettes Vidéo Intelligentes Netatmo.

De plus, la quasi-totalité des fonctionnalités offertes par HomeKit Secure Vidéo est couverte par un stockage local sur une carte microSD, un stockage sur le cloud via Dropbox ou sur votre propre serveur FTP.

Nous comprenons que la décision de ne pas prendre en charge HomeKit Secure Vidéo peut décevoir certains membres de notre communauté. Mais nous accorderons toujours la priorité à l’expérience utilisateur de nos clients et nous nous engageons à fournir certains des produits les plus fiables, durables et sécurisés du marché, même si cela implique parfois de prendre des décisions technologiques difficiles.

Le point de vue de Netcost-security.fr

C’est une déception. Il semble que l’entreprise ait mis beaucoup d’énergie à trouver une solution, mais n’a pas pu en trouver une sans trop compromettre l’expérience globale. Et c’est vraiment difficile pour les clients qui ont acheté la sonnette vidéo intelligente en s’attendant à ce que le support HKSV soit en préparation.

Fait intéressant, Netatmo n’a pas été le seul à rencontrer les problèmes d’alimentation et de chaleur liés à l’intégration de HKSV dans une sonnette intelligente. La sonnette intelligente Circle View de Logitech avec HKSV a vu un certain nombre d’utilisateurs signaler une surchauffe, parfois même en hiver.

Et même avec uniquement les fonctionnalités standard de HomeKit, nous avons vu des entreprises comme Chamberlain et Rachio mettre fin à l’assistance cette année, cette dernière en raison d’erreurs insolubles « Pas de réponse ».

Il semble qu’Apple pourrait intensifier son assistance et ses conseils aux entreprises intégrant HomeKit et HKSV pour faciliter l’expérience.

Nous avons contacté Netatmo pour lui demander s’il est possible qu’une nouvelle sonnette avec des spécifications matérielles différentes puisse prendre en charge HKSV.

Merci, Graeme Q !

