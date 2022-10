Le marché mondial des smartphones a chuté de 9 % au troisième trimestre alors que les consommateurs resserrent leurs budgets

Vue d’ensemble : le marché mondial des smartphones a reculé pour le troisième trimestre consécutif au cours de la période de trois mois se terminant le 30 septembre, entraînant le pire troisième trimestre depuis 2014. Dans son rapport préliminaire sur le marché des smartphones pour le troisième trimestre, Canalys a déclaré que le marché global avait chuté de 9 %. d’une année sur l’autre grâce en partie à un environnement économique incertain dans lequel les consommateurs retardent leurs achats d’appareils électroniques et privilégient les dépenses sur d’autres produits essentiels.

Un regard sur les cinq principaux fournisseurs révèle que Samsung a maintenu sa position au sommet du tas avec une part de marché de 22% que Canalys a attribuée à de fortes promotions pour réduire l’inventaire des canaux. Apple a terminé deuxième avec une part de 18 % du gâteau, suivi de Xiaomi, Oppo et Vivo avec respectivement 14 %, 10 % et 9 % des parts.

L’analyste de Canalys, Amber Liu, a noté que le marché est très réactif à la demande des consommateurs et que les fournisseurs s’adaptent rapidement pour tenir compte de l’environnement commercial difficile. Pour la plupart des fournisseurs, l’objectif est de réduire l’accumulation de stocks grâce à des promotions et des remises agressives.

Les consommateurs sont sensibles aux hausses de prix, les vendeurs doivent donc élaborer leurs stratégies de prix avec soin pour éviter un recul important.

Les choses ne devraient pas non plus changer de si tôt. L’analyste de Canalys, Sanyam Chaurasia, a déclaré que la demande ne montre aucun signe d’amélioration et que nous nous dirigeons vers la saison des achats des fêtes, les consommateurs qui ont retardé leurs achats vont s’attendre à des baisses de prix importantes sur les nouveaux produits et à des remises encore plus importantes sur les appareils d’ancienne génération.

Même si les ventes pendant les fêtes sont robustes, il sera trop tôt pour savoir si elles représentent un véritable tournant de la reprise du marché.

Où en est votre stratégie de smartphone à l’approche de la fin de l’année ? Cherchez-vous à profiter des remises de vacances en attente pour conclure un accord sur un nouveau combiné ou vous contentez-vous de continuer à utiliser votre téléphone existant jusqu’en 2023 ? Mon téléphone de six ans est toujours en vie, mais la capacité maximale de la batterie est tombée à seulement 77 % et la faible capacité de stockage commence à devenir une préoccupation sérieuse.