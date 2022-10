Les rumeurs sur l’iPhone SE 4 insistent toujours sur le fait que le modèle le moins cher sera un iPhone XR moderne

L’iPhone SE 4 est attendu pour 2023 et les rumeurs suggèrent qu’il présentera un tout nouveau design inspiré de l’iPhone XR. Cela a de nouveau été rapporté par Jon Prosser, qui dit que l’iPhone SE 4 présentera le design de l’iPhone XR dans les couleurs minuit, starlight et (Product) Red. Il y a quelques nouveaux rendus pour mettre en valeur le design…

L’iPhone SE présente actuellement le même design que l’iPhone 8. Cela comprend un écran de 4,7 pouces avec un bouton Accueil et de grands cadres supérieur et inférieur. Son prix est de 429 $, ce qui en fait le moyen le plus abordable d’entrer dans l’écosystème iPhone. Malgré ce prix, cependant, la conception datée commence à décliner pour de nombreux acheteurs.

Selon Prosser, le nouvel iPhone SE 4 aura le même design (form factor) que l’iPhone XR. Apple a lancé l’iPhone XR pour la première fois en 2018 aux côtés de l’iPhone XS en tant qu’option plus abordable aux côtés de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max.

La conception de l’iPhone XR comprend un écran LCD de 6,1 pouces sans bouton d’accueil, des cadres plus petits et un identifiant de visage. Il n’est pas clair, cependant, si Face ID fera le saut vers l’iPhone SE 4. Il est possible qu’Apple opte pour Touch ID dans le bouton latéral à la place plutôt que Face ID comme mesure d’économie. Si Apple poursuit sa stratégie habituelle, l’iPhone SE 4 comportera un processeur moderne de la série A à l’intérieur.

Prosser a également partagé quelques rendus de l’iPhone SE 4, créés par un passionné de design Ian Zelbo. Comme vous vous en doutez, ces rendus sont pratiquement impossibles à distinguer de l’iPhone XR.

La prise de Netcost-security.fr

L’iPhone SE est devenu une vente de plus en plus difficile. Alors qu’il s’agissait autrefois d’une excellente option d’entrée de gamme pour les nouveaux acheteurs d’iPhone ou ceux qui préféraient la conception du bouton d’accueil, la stratégie d’Apple consistant à conserver les anciens iPhones dans la gamme à des prix inférieurs a rongé le marché de l’iPhone SE.

Par exemple, l’iPhone SE 3 se vend 429 $, tandis que vous pouvez acheter un iPhone 12 pour 599 $. C’est toujours une différence de prix notable, mais cette différence de prix est compensée par le design et les fonctionnalités plus modernes de l’iPhone 12. Vous pouvez également obtenir un iPhone 13 mini pour 599 $ également ; il est également possible qu’Apple augmente le prix de l’iPhone SE 4.

L’iPhone SE 4, cependant, marquera la fin d’une époque. Une fois sorti (en supposant que l’iPhone SE 3 soit abandonné), Apple ne vendra plus d’iPhone avec un bouton Accueil.

