Le marché mondial des smartphones continue de chuter, mais Apple augmente sa part de marché

Le marché mondial des smartphones a poursuivi sa descente pour le troisième trimestre consécutif, selon les dernières données de Canalys, mais Apple a considérablement augmenté sa part de marché.

Apple était la seule entreprise du top cinq à avoir augmenté ses ventes d’une année sur l’autre, grâce à la popularité de l’iPhone 14…

La société d’information sur le marché affirme que les consommateurs ont besoin de leur argent pour des choses plus importantes en ce moment, et elle ne voit pas les choses s’améliorer de si tôt.

Au troisième trimestre 2022, le marché mondial des smartphones a enregistré sa troisième baisse consécutive cette année, chutant de 9 % d’une année sur l’autre, marquant le pire troisième trimestre depuis 2014. Les sombres perspectives économiques ont conduit les consommateurs à retarder l’achat de matériel électronique et à prioriser d’autres dépenses essentielles. Cela continuera probablement à freiner le marché des smartphones au cours des six à neuf prochains mois.

Apple était la seule grande entreprise à augmenter ses ventes d’une année sur l’autre.

Apple a été le seul fournisseur du top cinq à enregistrer une croissance positive, améliorant encore sa position sur le marché avec une part de marché de 18 % pendant le ralentissement du marché grâce à une demande relativement résiliente pour les iPhones.

La gamme plus large de modèles de Samsung, atteignant tous les niveaux de prix, l’a vu conserver la première place, mais il a dû continuer à faire des remises importantes pour protéger sa position.

Samsung a conservé sa position de leader avec une part de marché de 22 % grâce à de fortes promotions.

L’analyste Amber Lui suggère que même Apple a dû réfléchir attentivement à ses prix.

La stratégie de prix des nouveaux produits est élaborée avec prudence, même pour Apple, afin d’éviter un recul important des consommateurs qui ont désormais tendance à être très sensibles à toute hausse de prix.

La firme montre qu’Apple a augmenté sa part de marché au troisième trimestre de 15% l’an dernier à 18% cette année, conservant sa deuxième position. Cette augmentation de trois points équivaut à un saut de 20 %.

Le seul modèle avec lequel Apple semble avoir constamment des problèmes est le deuxième modèle de base. Les modèles d’iPhone mini n’ont jamais obtenu beaucoup de traction, donc cette année, Apple a fait un 180 et a donné au deuxième modèle de base un écran plus grand, au lieu d’un plus petit. Mais les rapports indiquent que l’iPhone 14 Plus n’atteint pas non plus les niveaux de vente attendus.

Photo : Victor Serban/Unsplash

