Parce qu’à partir de 2023, il deviendra presque impossible de partager le même compte sur Netflix

La plate-forme a recommencé à moudre les utilisateurs. Malgré les bons résultats du dernier trimestre, l’objectif des dirigeants reste de traquer tous les abonnés qui se cachent derrière les comptes partagés.

Les gloires de 2021 sont loin. Mais au moins aujourd’hui, les actionnaires de Netflix peuvent reporter toute décision concernant leurs actions. Après deux trimestres de baisse du nombre d’abonnés, les derniers chiffres donnent de l’espoir pour l’avenir de l’entreprise. Netflix a gagné environ 2,4 millions d’abonnés au troisième trimestre 2022, après en avoir perdu 200 000 au premier trimestre et un million au second.

L’action a fait un bond en bourse. L’action Netflix se négocie désormais à 275 dollars, mieux que début mai lorsqu’elle a chuté à 180 dollars. Mais très loin des sommets atteints il y a exactement un an. Le 29 octobre 2021, la valorisation de Netflix dépassait 690 dollars par action. L’augmentation du nombre d’abonnés n’a pas été le seul facteur ayant eu une incidence sur la performance boursière de Netflix.

Bloquer le partage de mots de passe

Bien que les résultats soient positifs, la plateforme de streaming prévoit d’appliquer un certain nombre de politiques pour retrouver tous les abonnés qui se cachent derrière des comptes partagés. La pratique est connue et répandue. Vous créez un compte avec des amis ou des parents, puis échangez des mots de passe à utiliser. Avec le forfait Premium, vous pouvez également regarder Netflix sur quatre écrans différents.

Netflix a annoncé qu’à partir de 2023, il lancerait une campagne pour monétiser ces abonnements, réduisant la possibilité de partager des mots de passe à ceux qui vivent dans la même maison. L’hypothèse la plus probable est que Netflix facturera des frais supplémentaires pour chaque abonnement secondaire qui se connecte au principal, comme cela a déjà été le cas dans d’autres pays.

Le changement de direction devrait avoir lieu au début de l’année prochaine. Pour permettre aux utilisateurs de conserver leurs données sur la plateforme, Netflix a déjà ouvert la possibilité de transférer leur profil vers un autre compte. De cette façon, les utilisateurs pourront conserver l’historique des contenus qu’ils ont déjà vus et les recommandations de visionnage étudiées par le système de recommandation.

L’essor des comptes et de la publicité en streaming

Les prévisions du quatrième trimestre faites par les dirigeants de Netflix sont encore meilleures. La société s’attend à obtenir 4,5 millions d’abonnés supplémentaires, portant son chiffre d’affaires annuel à 7,78 milliards de dollars. En 2021, il avait atteint 7,71 milliards de dollars. Derrière cette prévision se cache une nouvelle gamme d’abonnements introduite par le géant du streaming : à partir du 3 novembre, Netflix lancera une offre à 5,49 euros par mois dans 12 pays, dont l’Italie.

Le prix de l’abonnement est inférieur aux classiques Base, Standard et Premium. Mais il y a une condition. Netflix introduit avec cette offre la publicité qui sera envoyée avant et pendant les séries, documentaires et films que vous souhaitez voir. À l’heure actuelle, selon les données de la plateforme, 223,1 millions de personnes sont abonnées à Netflix. Selon les prévisions des dirigeants, le chiffre devrait donc atteindre 227,6 millions d’abonnés dans le monde.