Gamme iPad : quelque chose pour tout le monde, ou un désordre déroutant ?

Hier a vu le lancement du tout nouvel iPad 10, ainsi que des versions mises à jour de l’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces, ce qui en fait une gamme d’iPad assez étendue !

Cela pourrait être vu de deux manières. L’argument d’Apple serait que l’entreprise propose désormais un modèle pour chaque besoin, alors qu’un certain co-fondateur d’Apple aurait pu être surpris en train de dessiner une grille 2×2 à peu près maintenant…

Gamme actuelle d’iPad

Avec les derniers changements, quelle est la gamme d’iPad d’Apple maintenant ? On ne sait même pas tout à fait dans quel ordre les lister, mais faisons-le par ordre de prix et voyons ce que cela nous donne…

iPad 9 : 329 $

iPad 10 : 449 $

iPad mini : 499 $

iPad Air : 599 $

iPad Pro 11 pouces : 799 $

iPad Pro 12,9 pouces : 1 099 $

Les choses pourraient, bien sûr, devenir encore plus compliquées une fois que nous commencerons à envisager différentes spécifications, mais restons-en aux modèles de démarrage.

iPad 9

Avant, les choses étaient simples ici. Si quelqu’un me demandait mon avis, je poserais quelques questions et les dirigerais généralement vers l’un des deux extrêmes. Si vous voulez juste un iPad pour les besoins quotidiens, que vous êtes satisfait d’un petit écran et que vous n’avez pas de besoin spécifique pour l’une des fonctionnalités Pro, achetez le modèle de base (mais avec plus de stockage). Si vous avez besoin d’une ou plusieurs fonctionnalités Pro et/ou voulez un grand écran (et pouvez vous le permettre !), achetez l’iPad Pro 12,9 pouces.

Cependant, le lancement de l’iPad 10 donne à l’iPad 9 un aspect désormais plutôt démodé…

iPad 10

Si un design plus moderne vaut l’argent supplémentaire, alors ce serait un choix logique. C’est juste un saut de prix assez important pour le plus bel écran et quelques améliorations de spécifications qui n’ont probablement pas beaucoup d’importance pour un acheteur d’iPad d’entrée de gamme.

C’est également le seul modèle que vous pouvez acheter si vous voulez que la caméra frontale soit au bon endroit.

ipad mini

À cinquante dollars de plus que l’iPad 10, il faut vraiment veulent la taille compacte. C’est littéralement la seule raison pour laquelle il est logique d’acheter ce modèle.

ipad air

C’est là que les choses commencent à se gâter. Plus Netcost-security.fr les lecteurs seront familiarisés avec le concept de spec-creep. Vous commencez par regarder le modèle de base de quelque chose, puis vous vous dites que pour seulement n $ de plus, vous pourriez avoir les fonctionnalités X, Y et Z. Mais si vous allez dépenser n $ de plus, alors pour seulement n $ + vous pourrait passer au modèle suivant et… Et ainsi de suite.

Donc, si quelqu’un s’est convaincu de dépenser 110 $ de plus pour l’iPad 10 plutôt que pour l’iPad 9, vous devez commencer à vous demander si une augmentation supplémentaire de 150 $ pour l’iPad Air pourrait avoir du sens. Ce qu’il fait et ne fait pas…

Ok, vous obtenez une puce M1, mais ce n’est pas pertinent pour la plupart des utilisations. Vous obtenez une meilleure compatibilité des accessoires, ce qui peut être pertinent si vous voulez l’Apple Pencil (2e génération contre 1re génération) ou le clavier (choix de Magic Keyboard et Smart Keyboard Folio). L’affichage est meilleur (P3 plutôt que sRGB), et vous obtenez également un revêtement antireflet, ce qui est une petite chose qui peut faire une grande différence.

Est-ce que tout ça vaut 150 $? Est-ce que vaut presque deux fois plus que l’iPad 9 que nous examinions en premier lieu ? Vous seul pouvez décider.

iPad Pro 11 pouces

Et si on passait de l’iPad Air à l’iPad Pro 11 pouces ? C’est là que les choses deviennent probablement plus claires. Je dirais que les fonctionnalités Pro entrent dans la catégorie « vous saurez si vous en avez besoin ». Puce M2 sur M1. Promotion. Caméras ultra larges. Socket en charge Thunderbolt/USB 4. ProRes. Plus d’options de stockage. Si vous êtes un consommateur typique et que vous n’aimez pas trop la vidéo, vous n’avez probablement pas besoin de tout cela.

12,9 pouces Pro

Et revenons à un peu de désordre – parce que vous pourriez avoir besoin des fonctionnalités Pro et voulez un écran plus grand, ou vous pourriez simplement vouloir un écran plus grand. Il n’y a pas d’équivalent de l’iPhone 14 Plus dans la gamme iPad, donc si tout ce que vous voulez, c’est un écran plus grand, vous devrez payer pour toutes les fonctionnalités Pro pour l’obtenir.

Que ferait Steve ?

Ok, c’est une question ironique, basée sur toutes les choses que les gens affirment avec confiance ne se seraient jamais produites du vivant de Steve. Mais au retour du co-fondateur d’Apple dans l’entreprise, il leur a dit que leur gamme Mac était un gâchis et a dessiné une grille 2 × 2 : grand public/professionnel et ordinateur de bureau/portable. Ce dont l’entreprise avait besoin, a-t-il dit, c’était « quatre excellents produits ».

C’est bien sûr ce que fait Apple ces jours-ci avec sa gamme d’iPhone, même s’il est encore en train de déterminer ce que devraient être ces quatre modèles.

Le problème est, comment condenserions-nous la gamme actuelle d’iPad en seulement quatre modèles ? C’est là, je pense, que l’argument « quelque chose pour tout le monde » pourrait l’emporter. Je vous garantis absolument que, quels que soient les modèles que je proposerais de supprimer, il y aurait de fortes objections sur nos réseaux sociaux sur la perfection de l’un de ces modèles. Et ça l’est, pour eux.

De plus, Apple ne vole pas par le siège de son pantalon ces jours-ci. Chaque modèle existe parce qu’il existe des données financières pour montrer qu’il rapporte plus d’argent à l’entreprise que s’il était supprimé et que les clients devaient choisir entre le niveau supérieur et le niveau inférieur.

Mon collègue Zac Hall a dressé une liste ironique des raisons pour lesquelles chaque modèle existe, et en toute honnêteté, ma version sérieuse ne serait pas trop différente !

Au final

Essayez comme je pourrais, alors, je ne peux vraiment éliminer qu’un seul modèle de la gamme – et seulement avec quelques-unes de ses fonctionnalités migrant vers l’iPad 10.

Qu’en pensez-vous? Lequel élimineriez-vous et pourquoi ? Quelqu’un est-il prêt pour le défi de la grille 2 × 2? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

