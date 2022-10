Logitech a le crayon qui manque au nouvel iPad

Au cours de l’après-midi d’hier, Apple a mis à jour sa gamme d’iPad, comme prévu. Plusieurs des modèles ont été mis à jour avec des puces plus puissantes et de nouveaux designs. Le reste a simplement connu une augmentation de prix considérable. Cependant, tous les regards étaient tournés vers l’entrée de l’iPad. En plus d’améliorer son écran, de mettre à niveau ses composants internes et de remplacer Lightning par USB-C, Apple a fait un geste assez stupide avec l’Apple Pencil. Il vous faut maintenant un adaptateur vendu séparément pour pouvoir le recharger. Logitech, pour sa part, a fait ce qu’il fallait, et ils viennent d’améliorer leur Crayon pour que vous puissiez l’utiliser avec le nouvel iPad sans accroc.