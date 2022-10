La tarification de l’iPad fait encore plus mal aux acheteurs européens

Le prix de base de l’iPad a fortement augmenté hier, alors qu’Apple a mis à jour l’iPad 9 à 329 $ vers l’iPad 10 à 449 $. Mais les choses sont encore pires pour les acheteurs européens, avec un prix de départ de 499 £ au Royaume-Uni et un prix en euros à partir de 579 €. ou 589 €, selon le pays.

Apple a également considérablement augmenté les prix en livres sterling et en euros de l’iPad mini, ce qui indique qu’il est désormais plus cher que l’iPad 10 …

Tarification de l’iPad d’entrée de gamme

L’iPad 9 et l’iPad 10 ne sont pas une véritable comparaison à l’identique, bien sûr. Avec le dernier modèle, Apple a mis à jour la conception de l’appareil pour l’aligner sur les modèles d’iPad Pro. Cela indique que vous obtenez une machine beaucoup plus élégante, avec des cadres plus petits, des côtés plats et de nouvelles couleurs.

En termes de spécifications, vous obtenez un processeur plus puissant, USB-C, 5G, Wi-Fi 6, de meilleurs appareils photo, de meilleurs microphones, de meilleurs haut-parleurs et la prise en charge du nouveau Magic Keyboard Folio.

Tout de même, c’est une très forte augmentation pour quelqu’un qui cherche à entrer dans l’écosystème Apple pour la première fois – et d’après mon expérience, un iPad est souvent le premier produit à attirer de nouveaux clients.

Apple continue de vendre l’ancien modèle, en maintenant les prix les plus abordables.

Au Royaume-Uni, il a atteint la barrière psychologique de 500 £, et dans d’autres pays européens, il a dépassé celle de 500 €.

Comme un MacRumeurs a noté un lecteur, Apple a également augmenté les prix de l’iPad mini de 19 %.

Un dollar fort probablement responsable

Comme pour les prix de l’iPhone 14, les hausses de prix reflètent probablement la force du dollar, ce qui indique que la livre et l’euro valent beaucoup moins qu’il y a un an. À gauche, la hausse du dollar par rapport à la livre, et à droite par rapport à l’euro, au cours des 12 derniers mois :

En effet, à un moment donné après le mini-budget désastreux du Royaume-Uni (inversé depuis), la livre s’est effroyablement rapprochée de la parité avec le dollar.

Si Apple veut maintenir ses marges en dollars (et vous pariez que c’est le cas !), alors la seule façon de le faire sur les ventes à l’étranger est d’augmenter les prix locaux pour rapporter le même montant en dollars. Apple doit également se prémunir quelque peu contre une tendance qui va dans la mauvaise direction pour les clients européens.

Comme nous l’avons déjà noté, vous ne pouvez pas comparer les prix généraux aux États-Unis et en Europe, car les prix américains excluent la taxe de vente, tandis que les prix indiqués au Royaume-Uni et dans les pays européens incluent la TVA. C’est pourquoi une différence apparente de 129 $ entre les prix américains et britanniques de l’iPhone 14 n’est en fait qu’une différence de 20 $.

Si vous êtes en Europe et que vous envisagez d’acheter l’iPad 10, le prix vous a-t-il amené à repenser ? S’il vous plaît laissez-nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :