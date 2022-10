Konami divulgue l’annonce de Silent Hill 2 et fait allusion à Silent Hill: Ascension avant l’événement

Il n’échoue pas. L’entreprise se prépare pour son moment triomphant, pour le moment où elle va faire connaître ses projets au grand public. Cependant, peu de temps avant les fuites d’informations, parfois de l’intérieur. C’est ce qui est arrivé à Konami, qui a suspendu le joueur de la diffusion sur YouTube et deux mots clés se sont glissés : Silent Hill 2 et PlayStation Store. Les balises vidéo montrent également un autre nom, Silent Hill : Ascension.

La description de la vidéo contenait le titre du deuxième opus de Silent Hill, ainsi qu’un message invitant les utilisateurs à découvrir le produit sur le PlayStation Store. Konami l’a déjà supprimé, mais pas assez vite pour qu’il soit découvert et diffusé sur les réseaux sociaux.

Le direct dédié à la saga Silent Hill aura lieu aujourd’hui 19 octobre à 23h00 (heure de la France). Dans ce lien, vous pouvez consulter les horaires en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez.

YouTube avant que Konami ne supprime la référence à Silent Hill 2.

Capture : ResetEra.

Silent Hill 2, l’un des jeux qui a sonné comme un remake

Nous laisserons des doutes dans quelques heures, mais la rumeur selon laquelle Silent Hill 2 Remake est en cours n’est pas nouvelle. À l’époque, on disait que Bloober Team, les créateurs de The Medium, Layers of Fear et The Blair Witch, avaient été choisis pour prendre en charge le projet. Sans surprise, on suppose que le studio travaille sur la série, puisqu’ils ont signé un accord de collaboration avec Konami.

S’adressant à IGN, le PDG de Bloober Studio n’a ni nié ni confirmé que le développeur travaillait sur Silent Hill 2 Remake : « Nous ne pouvons pas commenter ce que nous faisons car nous apprécions notre relation avec nos partenaires, bien sûr. Donc on ne peut rien dire. Nous vous annoncerons de futurs projets dès que possible. Ensuite, vous en saurez beaucoup plus officiellement. Ce n’est pas le seul produit de la saga qui a fuité, comme on peut le voir sur ces images.

