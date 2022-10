Le CASIO que Lewandowski portait au gala du Ballon d’Or est en vente

Un CASIO rétro entre les flashs

L’attaquant du FC Barcelone a assisté au gala en tant que l’un des représentants de son équipe, après avoir été nommé comme l’un des meilleurs joueurs de l’année. Avec lui, les jeunes Gavi et Pedri étaient présents, et tous les trois ont posé devant les caméras dans le couloir avant l’entrée de la salle.

Et c’est là que Robert a montré le détail dont nous parlons. En jetant un coup d’œil timide sous sa veste, nous avons pu voir comment la star mondiale du football portait une montre en or qui nous était assez familière, car loin des classiques Pattek Philips ou Rolex que ce type de star porte habituellement, à la place nous avons pu identifier à quoi il ressemblait à un CASIO très ordinaire.

Ce n’est pas une question d’argent, c’est une question de style

En effet, Lewandowski portait un Vintage CASIO, exactement le A158WETG-9A, un modèle qui apparaît sur le site CASIO comme étant en rupture de stock mais que l’on trouve actuellement chez un grand nombre de distributeurs. Ce modèle se caractérise par être une version avec des finitions dorées de l’habituel CASIO, le F-91W, bien que dans son cas tous les détails et les lunettes soient livrés avec des garnitures et des finitions dorées.

Ce modèle ne pèse que 45 grammes, possède une sangle réglable et est résistant à l’eau. De plus, il comprend une LED verte pour éclairer l’écran et pouvoir voir l’heure dans l’obscurité. Car oui, ce CASIO Vintage ne propose que les fonctions heure courante et chronomètre. Un peu plus.

Dans la gamme des modèles CASIO Vintage, il en existe d’autres assez similaires à celui-ci, mais si vous recherchez exactement le même modèle que portait Lewandowski, vous devriez vous procurer ce modèle et aucun autre. Vous le reconnaîtrez à sa façade jaune/or. Il existe d’autres modèles qui ont un cadre intérieur bleu ou noir, ou d’autres différences comme un boîtier plus long ou un bracelet avec des maillons différents.

Style ou prudence ?

En tout cas, on ne peut manquer de mentionner un événement également lié au joueur et à ses montres, puisque quelques jours après son arrivée à Barcelone après avoir signé pour l’équipe culé, la star a subi le vol d’une de ses montres préférées, une Patek Philippe d’une valeur d’environ 70 000 euros. Heureusement, le voleur a été arrêté et a avoué où il l’avait caché, il a donc finalement pu le récupérer.

Après cette expérience, il n’est pas surprenant que ce bon vieux Robert soit plus prudent dans les événements publics et préfère avoir l’air stylé avec un modèle beaucoup moins cher pour ce qui peut arriver. Et c’est que ce CASIO a un prix d’environ 50 euros, vous pouvez donc en acheter un vous-même et dire que vous avez la même montre que l’un des meilleurs attaquants du monde (car le meilleur est devenu clair que c’est Benzema).

Cet article contient des liens d’affiliation qui font partie du programme Amazon, mais notre intention n’est pas que vous puissiez vous habiller comme votre idole Robert Lewandowski. Que vous marquiez autant de buts que lui, c’est une autre histoire.