Apple lance le Magic Keyboard Folio pour iPad avec un design amovible en deux parties, un trackpad et des touches de fonction

Pour compléter l’iPad de 10e génération qui vient d’être annoncé, Apple a lancé le nouveau Magic Keyboard Folio. Il est livré avec un trackpad intégré, une conception en deux parties avec clavier amovible, un support à angle réglable, une rangée de fonctions à 14 touches, etc.

Le Magic Keyboard Folio est un excellent étui et une option de clavier pour le dernier iPad d’entrée de gamme. Apple propose le Magic Keyboard pour iPad Pro et Air depuis plusieurs années et maintenant, il a lancé le Magic Keyboard Folio comme réponse pour son iPad plus abordable.

Fait intéressant, le Magic Keyboard Folio a même quelques améliorations par rapport au Magic Keyboard plus cher – une conception de clavier amovible et une rangée de fonctions à 14 touches.

Caractéristiques Magic Keyboard Folio

Voici comment Apple décrit le nouveau clavier folio :

Expérience de frappe confortable avec un mécanisme à ciseaux avec une course de 1 mm.

Le grand trackpad click-anywhere prend en charge les gestes Multi-Touch et le curseur dans iPadOS.

Ligne de fonction à 14 touches pour un accès facile aux raccourcis.

La conception polyvalente en deux parties offre une protection avant et arrière et un clavier amovible.

Support réglable pour des angles de vision flexibles.

Cependant, une différence entre le Magic Keyboard et le nouveau Magic Keyboard Folio pour l’iPad de 10e génération est que ce dernier n’est disponible qu’en blanc.

Le principal inconvénient ici semble être le prix premium à 249 $, soit plus de la moitié du prix du nouvel iPad d’entrée de gamme à 449 $.

Apple a ouvert les précommandes pour le Magic Keyboard Folio. Les premières livraisons arriveront aux clients à partir du 26 octobre.

