Apple lance le tout nouvel iPad 10 : écran plus grand, quatre couleurs, caméra frontale paysage, plus

L’iPad Pro n’est pas le seul appareil à recevoir une mise à jour aujourd’hui. Apple a également annoncé une toute nouvelle version de son iPad le plus abordable. Le nouvel iPad de 10e génération présente un tout nouveau design avec une puce A14 Bionic à l’intérieur, ainsi que l’USB-C pour le chargement et la connectivité 5G pour la première fois.

Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails sur l’iPad 10 et tout ce que vous devez savoir…

Détails de l’iPad 10 :

Greg Joswiak, vice-président directeur du marketing mondial d’Apple :

« Nous sommes ravis d’apporter l’iPad entièrement repensé à notre gamme d’iPad la plus avancée à ce jour », a déclaré Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple. «Avec un grand écran Liquid Retina de 10,9 pouces, une puissante puce A14 Bionic, une toute première caméra frontale paysage, une connectivité sans fil rapide, USB-C et la prise en charge d’accessoires incroyables comme le nouveau Magic Keyboard Folio, le nouvel iPad offre plus de valeur , plus de polyvalence – et c’est tout simplement plus amusant.